Soleil a Verissimo parla dei suoi ex fidanzati: “Quasi non lo ricordo più”

Soleil Sorge è stata sicuramente tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il percorso all’interno della casa è stato ricco di colpi di scena per lei. Il legame stretto con Alex Belli ha tenuto banco per molti mesi. E con Delia Duran, compagna dell’attore, il cosiddetto ‘triangolo’ protagonista di numerose puntate ha catturato l’attenzione del pubblico.

Soleil è stata eliminata ad un passo dalla semifinale ma possiamo dire che se anche la vittoria non c’è stata per lei, tutta l’esperienza è stata un trionfo. Appena uscita dal reality ha calcato un altro palco, quello de La pupa e il secchione. Infatti Barbara D’Urso l’ha voluta al suo fianco come opinionista insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. Diverse settimane fa, l’ex concorrente è stata presente in qualità di ospite a Verissimo e qui oltre a parlare del suo percorso, ha anche parlato della sua vita privata. E nel corso della chiacchierata ha fatto riferimento anche ai suoi ex che noi conosciamo molto bene.

Verissimo, Soleil Sorge parla dei suoi ex fidanzati: “Quasi non lo ricordo più”

Ospite a Verissimo, Soleil Sorge ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato del percorso fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente è stata sicuramente una delle protagoniste della sesta edizione. Quasi sempre è stata nelle puntate al centro dell’attenzione fino a quando non è stata eliminata.

Nello studio del programma di canale 5 ha anche parlato della sua vita privata ed è arrivato anche il riferimento ai suoi ex fidanzati. Che cosa ha detto al riguardo? Soleil ha prima parlato di Jeremias Rodriguez che al tempo dell’intervista era ancora un concorrente de L’isola dei famosi. Ricordiamo che Soleil e Jeremias si sono conosciuti proprio quando entrambi erano naufraghi. Parlando del fratello di Belen ha detto: “Siamo rimasti in buonissimi rapporti ma non siamo rimasti in contatto costante. Gli auguro davvero tutto il bene perchè è un ragazzo che merita di avere tanta felicità”.

Ha poi posto l’attenzione su un altro suo ex, Luca Onestini. Con lui non sembrerebbe essere rimasto nessun tipo di legame: “Che rapporto è rimasto con Luca Onestini’? Quasi non lo ricordo più. Potrei definirlo un conoscente a malapena. Non ci siamo più sentiti nè parlati. Mi è totalmente indifferente”, ha concluso Soleil Sorge.