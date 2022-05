Stefano De Martino, sapete di che cosa si occupavano i suoi genitori?

Tutti amano Stefano De Martino, ma in pochissimi sanno di che cosa si occupavano i suoi genitori: l’avreste mai immaginato?

Ne ha fatta di strada Stefano De Martino da quando ha esordito nella scuola di Amici. Entrato a far parte del talent di Maria De Filippi come ballerino, il giovane napoletano si è ampiamente fatto conoscere dal pubblico, tanto da entrare nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno.

Ad oggi, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia definitivamente detto “addio” al mondo della danza e che si stia dedicando interamente alla carriera da conduttore. Attualmente, è seduto sulle poltroncine dei tre giudici di Amici, ma chissà cosa dobbiamo aspettarci ancora da lui. Il suo talento è smisurato e, in diverse occasioni, ha dimostrato di essere proprio portato per questo mestiere. Nonostante sia amatissimo, però, siete convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto? Recentemente, vi abbiamo parlato di sua sorella e vi abbiamo mostrato la loro somiglianza, ma sapete chi sono i suoi genitori e soprattutto di che cosa si occupavano? A rivelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a Verissimo. Scopriamo qualche cosa in più.

Di che cosa si occupavano i genitori di Stefano De Martino?

Quella a cui si è lasciato andare Stefano De Martino a Verissimo diverse settimane fa, è stata un’intervista piuttosto intensa. Non soltanto ha rivelato di voler diventare padre per la seconda volta ed ha risposto ad una volta per tutta al presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma ha anche parlato della sua passione per la danza e dei suoi genitori.

Sappiamo benissimo che Stefano De Martino è nato a Torre Annunziata a Napoli e che, molto presto, ha deciso di abbandonare la casa dei suoi genitori per perseguire i suoi sogni e le sue passioni. Nonostante questo, però, l’ex ballerino di Amici ha sempre affermato di essere legatissimo alla sua famiglia e di provare verso i suoi genitori un affetto impressionante. A proposito di loro, sapete di che cosa si occupavano? Stando a quanto si apprende dalle sue parole a Verissimo, sembrerebbe che il suo papà fosse un ballerino mentre la sua mamma un’insegnante di sostegno.

Conoscevate questo “retroscena”?