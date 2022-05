A Vite al Limite è dimagrita solo 18 kg, ma vederla oggi vi sconvolgerà: com’è Krystal Hall

A Vite al Limite è dimagrita solo 18 anni, ma com’è diventata Krystal Hall oggi? Vederla vi lascerà davvero sconvolti.

Così come quello di Leneatha Reed, che è dimagrita solo 13 kg, anche il percorso di Krystal Hall non ha portato grandissimi risultati. Seppure fortemente intenzionata a riappropriarsi della sua vita, la donna è uscita dalla clinica di Vite al Limite con soli 18 kg in meno.

Al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, Krystal Hall pesava 280 kg. Dei chili decisamente di troppo e che erano stati condizionati da una presunta omosessualità e diverse violenze subite quando era solo una bambina. Giunta a toccare quasi i 300 kg e consapevole di essere totalmente dipendente da suo marito, la donna ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. La sua forza di ritornare in forma era enorme, ma purtroppo non le è bastata per segnare un record, proprio come aveva già fatto Chuck. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Fate molta attenzione: è in arrivo un colpo di scena choc. Durante il suo percorso in clinica, come dicevamo, è dimagrita solo 18 kg, ma oggi è totalmente differente. Eccola qui.

Krystal Hall è dimagrita solo 18 kg a Vite al Limite: eccola oggi, com’è

Se nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite ci sono state tantissime trasformazioni sconvolgenti, sono altrettanto numerose quelle trasformazioni che non hanno segnato alcun tipo di record al mondo del programma. È il caso, ad esempio, di Krystal Hall, protagonista della nona stagione di Vite al limite.

Durante il suo percorso nella clinica, come dicevamo precedentemente, la trentaquattrenne dell’Ohio è riuscita a dimagrire solo 18 kg, ritornando a casa piuttosto delusa. Ad oggi, però, sembrerebbe che la situazione sia drasticamente cambiata. Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook, infatti, ed abbiamo constatato il suo dimagrimento. Ad oggi, Krystal appare decisamente un’altra persona e con una forma fisica davvero pazzesca.

Non sappiamo quanti chili abbia perso dopo Vite al Limite, ma quello che non si può fare a meno di notare è di come Krystal oggi sia decisamente diversa. Sicuramente la sua rinascita è ancora all’inizio, ma i buoni propositi ci sono tutti. Non credete?