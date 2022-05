Anticipazioni Un’altra verità, ultima puntata del 10 Maggio: brutta scoperta per Audrey

Un’altra Verità andrà in onda Martedì 10 Maggio con l’ultima puntata, ma quali sono le sue anticipazioni? Brutta scoperta per Audrey?

A distanza di quasi tre settimane dal suo inizio, la mini fiction di Canale 5 è pronta a salutare il suo pubblico. Martedì 10 Maggio, infatti, andrà in onda la terza ed ultima puntata di Un’altra verità. Quali sono le sue anticipazioni?

Segnatevi questa data: Martedì 10 Maggio e non Mercoledì 11 Maggio come siamo stati abituati in queste settimane, andrà in onda l’ultima puntata di Un’altra verità, la miniserie tv di origine francese che ha come protagonista la giovanissima Audrey! Qualche ora fa, è andata in onda la seconda puntata ed abbiamo visto come la giovane avvocatessa sia certa che Itsas, il serial killer da cui è scampata nel 2003, sembrerebbe essere ritornato a tutti gli effetti. Sarà davvero così? Molto probabilmente, si! Quello che, però, adesso conta sapere è scoprire chi è che uccide queste giovani ragazze e chi, soprattutto, si nasconde. Scopriamo insieme, quindi, le anticipazioni dell’ultimo appuntamento.

Anticipazioni ultima puntata di Un’altra verità del 10 Maggio

Nel corso della terza ed ultima puntata di Un’altra verità, quindi, Audrey scoprirà chi è Itsas e, soprattutto, se si nasconde proprio lui dietro all’omicidio di Elaura e Madeleine? Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Nel quinto episodio della sua ultima puntata, Audrey farà una scoperta choc. La macchina che ha tentato di investirla non era affatto guidata da uno sconosciuto, bensì da Marianne, la moglie di Franck. Che la donna voglia coprire qualcosa o qualcuno? Chissà! Fatto sta che le indagini continuano ad andare avanti. E non solo Ana, migliore amica di Madeleine, si iscrive anche lei all’app di incontri per tentare di capire cos’è successo alla giovane ragazza, ma anche Pauline e Leo faranno una scoperta clamorosa. A quanto pare, tra due vittime di Itsas vi è una correlazione. A questo punto, quindi, bisogna pensare che il sospetto di Audrey si sta dimostrando realtà. Infine, occhi puntati anche su quest’ultima: suo marito, infatti, scoprirà che i genitori – da sempre descritti come morti in un incidente stradale – sono vivi e vegeti. Che la donna ha voluto definitivamente rompere col passato o c’è altro dietro questa scelta?

Nel sesto episodio, infine, si fa un tuffo nel passato. E si scopre che Madeleine, prima di raggiungere Patxi, aveva raggiunto la casa di Ana per cambiarsi. Qui, però, fa una scoperta choc: trova, infatti, le foto di tutte le vittime di Itsas. Nel frattempo, però, sopraggiunge Mikel che tenta di aggredirla, ma viene salvata da Patxi. Infine, scoppia una furiosa lite tra Ana e Mikel, quando quest’ultimo scopre l’app di incontri sul suo telefono.

Insomma, come potete vedere, sarà una puntata ricca di cose. Chi è, secondo voi, Itsas?