Bake Off, l’annuncio lascia tutti di stucco: nessuno se lo sarebbe aspettato

Bake Off, l’annuncio appena arrivato lascia tutti di stucco: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, avete visto cosa accadrà?

Quanti di voi sono in trepidante attesa per la nuova edizione di Bake off Italia? Al momento, non è stata ancora svelata la data d’inizio e né tantomeno quando inizieranno le registrazioni, ma l’annuncio arrivato sui canali social del programma ha lasciato tutti i suoi telespettatori di stucco.

Anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, Bake Off addolcirà le serate del suo numerosissimo pubblico. Fino ad ora, come dicevamo poco fa, abbiamo pochissime informazioni al riguardo. Non sappiamo, infatti, quando inizieranno le registrazioni e né quando andranno i nuovi episodi – anche se supponiamo a partire da Settembre prossimo. Quello che, però, colpisce tutti è che, qualche ora fa, è stato condiviso un annuncio davvero pazzesco. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Bake Off, l’annuncio inaspettato spiazza tutti: cosa accadrà?

A distanza di qualche mese dalla vittoria di Daniela Ribezzo, Bake Off sta iniziando a scaldare i motori. Come da tradizione, anche quest’anno le registrazioni inizieranno in estate ed andranno in onda a Settembre? Molto probabilmente, si! Una cosa, però, è chiara a tutti: il suo pubblico non vede l’ora di poter assistere alla decima edizione del talent e di scoprire il suo vincitore. In attesa, però, è venuto a sapere una notizia davvero clamorosa!

Attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram di Real Time, il pubblico di Bake Off è rimasto completamente a bocca aperta per via di un annuncio totalmente inaspettato. Pronti a saperne di più? Ebbene. La famiglia di Bake Off si allargherà! Da quanto mostrato sui social, la cerchia dei giudici accoglierà un nuovo membro. Fate attenzione: non sappiamo se il nuovo giudice andrà a sostituire qualcuno dei volti secolari del programma o sarà un’aggiunta! Quello che, però, conta sapere è che il suo pubblico non vede l’ora di vederlo in azione.

Chi è Tommaso Foglia, nuovo giudice di Bake Off

Dopo Ernst Knam e Damiano Carrara, un altro volto stellato della pasticceria italiana entra a far parte della grande famiglia di Bake Off. Stiamo parlando del giovane Tommaso Foglia. Classe ’90, il nuovo giudice del talent di Real Time è nato a Nola, a Napoli, e nel 2021 è stato nominato Pastry Chef dell’anno.

Insomma, anche quest’anno ne vedremo delle belle. Non credete?