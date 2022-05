Beautiful anticipazioni: Steffy recupera la memoria e… colpo di scena shock nelle prossime puntate della soap opera.

Un successo interminabile, quello di Beautiful: la soap opera americana appassiona i fan di tutto il mondo da ben 35 anni. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama, che tengono incollati allo schermo i telespettatori. Ebbene, tenetevi forte perché sta per accadere l’impensabile.

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, una delle protagoniste assolute è Steffy Forrester. Ma lo sarà ancora a lungo! Le anticipazioni provenienti dall’America, infatti, rivelano che la figlia di Ridge sarà sempre più centrale nelle vicende della soap. E, per lei, non ci saranno solo buone notizie… Per scoprire tutto nei dettagli continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni, Steffy recupera la memoria: cosa ne sarà di Sheila?

Vi abbiamo già parlato della sconcertante morte di Finn: il medico perderà la vita dopo essere stato ferito a morte dalla madre Sheila Carter. Quest’ultima voleva sparare a Steffy, ma Finn le ha fatto da scudo, venendo colpito. La morte di Finn sarà un vero e proprio shock, ma non l’unico: anche Steffy sarà ferita da Sheila, che le sparerà per impedirle di chiamare i soccorsi. La Forrester finirà in ospedale in gravissime condizioni, ma fortunatamente si risveglierà! C’è un ‘però’…

La ragazza, inizialmente, sarà colpita da amnesia e non ricorderà praticamente nulla di quanto accaduto: all’inizio Steffy non ricorda neanche l’esistenza di Finn e pensa di essere ancora sposata con Liam. Col passare dei giorni, però, tutto le diventa più chiaro e dovrà affrontare il dolore della perdita di Finn. Ma cosa accadrà a Sheila? La donna era tranquilla quando ha saputo della perdita della memoria della Forrester… Una tranquillità destinata a finire: Steffy ricorderà che la colpevole della morte di Finn è proprio Sheila! E, aiutata da Ridge e Taylor, farà in modo di tendere una trappola alla Carter, portandola a confessare.

Come potrà uscirne, ora, Sheila? Escogiterà un altro dei suoi piani diabolici o per lei non ci sarà nulla da fare? Quel che sappiamo è che Kimberlin Brown, l’attrice che interpreta la Carter, ha firmato un contratto a lungo termine con la soap e pare proprio che non sia in procinto di lasciarla… Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli delle prossime puntate!