Belen Rodriguez senza mezzi termini: la confessione intima lascia tutti di stucco, cos’è successo e cosa ha detto in diretta.

Nel corso delle diverse edizioni di Le Iene si sono alternate tantissime conduttrice, ma mai nessuno è stata come lei. Tutte hanno aggiunto un po’ di pepe alla loro conduzione, ma Belen Rodriguez non sta affatto deludendo le aspettative del suo numeroso pubblico.

Bella più che mai e con indosso sempre degli outfit più che azzeccati, proprio come quello della settimana scorsa, Belen Rodriguez si sta dimostrando una perfetta “iena”. Pronta a mettersi in gioco, come ha fatto quando si è lasciata andare ad una battuta sul suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, l’argentina non perde mai occasione di potersi rivelare senza mezzi termini. L’ha fatto anche nel corso della puntata di qualche ora fa, quando – dopo aver mandato in onda un servizio su alcune coppie dello spettacolo e la loro sfera intima – si è lasciata andare ad una rivelazione riguardante proprio la sua intimità. “Ogni tanto faccio dell’autoerotismo, non c’è niente di male”, ha detto.

Belen Rodriguez senza mezzi termini: l’ha rivelato in diretta, incredibile!

È proprio questa la chiave del suo successo: la schiettezza! In diverse occasioni, Belen Rodriguez ha dimostrato di non essere affatto la tipa da tenersi le cose in bocca e di starsi zitta, ma stavolta ce lo ha confermato senza mezzi termini. Nel corso della puntata di Mercoledì 4 Maggio de Le Iene Show, la conduttrice argentina ha rivelato di praticare a volte dell’autoerotismo e di essere consapevole di non fare nulla di male. “Anche le donne lo fanno. Finalmente si può dire in tv e sono molto felice”, ha detto.

Le confessioni di Belen, però, non sono affatto finite qui. Ed al suo collega Teo Mammuccari e al pubblico ha continuato a dire: “Ti dirò di più, le donne lo fanno come voi maschietti: guardando un film per adulti”. Insomma, una confessione senza filtri e che, soprattutto, sta a sottolineare un’unica cosa: l’autoerotismo non deve essere assolutamente più un tabù.

Cosa ne pensate?