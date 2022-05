Belen e Stefano De Martino: è successo di nuovo dopo molto tempo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è successo di nuovo dopo molto tempo, le immagini adesso sono molto chiare, cos’è accaduto.

Sono mesi, ormai, che non si fa altro che parlare di loro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono davvero ritornati insieme? Dopo la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, c’è stato un ritorno di fiamma tra loro.

In merito ad un ipotetico e presunto ritorno di fiamma tra loro, i due diretti interessati non si sono mai sbilanciati in merito. Lo ha fatto Belen Rodriguez nel corso di una puntata de Le Iene e si credeva che facesse lo stesso Stefano De Martino a Verissimo, ma invece non è stato così. Che dire, quindi? Sono ufficialmente ritornati insieme? I due continuano a tacere, ma i diversi settimanali che li “beccano” sono sicuri di si. Sul recente numero di Chi, ad esempio, ci sono delle immagini che ci mostrano i due piccioncini nuovamente insieme in un posto a loro molto caro dove non si recavano da molto tempo. Cos’è successo dopo anni?

Belen e Stefano, è successo di nuovo dopo molto tempo: non ci sono più dubbi

Chi segue Belen e Stefano sui social, sa benissimo che il weekend del 1 Maggio i due hanno scelto di ritagliarsi un momento per loro a Napoli, città d’origine di lui. Lasciati i piccoli ai nonni, la coppia è scappata al Sud per trascorrere alcuni giorni in totale relax e tranquillità. L’armonia, quindi, si può dire che sia stata ritrovata? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Loro, come dicevamo, non si esprimono più di tanto, ma le ultimissime immagini condivise dal settimanale “Chi” sembrerebbero confermarlo. Sapete, però, cos’è successo tra Belen e Stefano a Napoli?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due abbiano girato un po’ le bellezze del Golfo di Napoli e mangiato in ristoranti tipici campani, ma non solo. Le immagini del giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, beccano Stefano e Belen a bordo della barca che l’ex ballerino di Amici comprò ai tempi del secondo ritorno di fiamma con l’argentina. Chiamata Santiago, stesso nome del loro unico figlio, la barca rappresenta un po’ il loro nido d’amore. Ed adesso che le cose sembrerebbero essere ritornate al loro posto, Belen ha voluto rimetterci nuovamente piede. Era dal 2020 che non lo faceva!

In attesa di una loro conferma, non possiamo fare a meno di notare quanto siano belli e quanto sarebbe davvero bello rivederli di nuovo insieme alla luce del sole felici ed innamorati.