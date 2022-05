Bruce Willis, è accaduto prima del successo: sapete che cosa faceva?

Bruce Willis è amato e apprezzato in tutto il mondo, ma prima di diventare famoso, sapete che cosa faceva?

Qualche settimana fa la famiglia di Bruce Willis, con un comunicato congiunto diffuso sui social, ha annunciato il suo ritiro dal cinema dopo la diagnosi di afasia. Questa malattia impedisce di comporre e comprendere il linguaggio verbale in maniera ottimale.

Nel comunicato si diceva che l’attore si allontanava dalla carriera e che tutta la famiglia stava affrontando questo momento con forte unità e che volevano coinvolgere i suoi fan perchè scrivevano: “Sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui”. Willis è uno degli attori più apprezzati e amati in tutto il mondo. Dopo essersi affermato nei telefilm Moonlighting, ha raggiunto la notorietà interpretando Jhon McClane nella serie cinematografica Die Hard. Dagli inizi della sua carriera ha interpretato un numero impressionante di personaggi, al cinema e in televisione. Ma forse non tutti sanno che prima ancora del successo l’attore ha svolto diversi mestieri: scopriamo che cosa faceva Bruce Willis.

Bruce Willis, è accaduto prima del successo: cosa faceva l’attore

Attore, produttore cinematografico e musicista statunitense, Bruce Willis vanta una carriera così ricca che sarebbe difficile citare tutti i suoi impegni, tra cinema e televisione e tanto altro. E’ nel 1988 che avviene la sua consacrazione grazie all’interpretazione del poliziotto John McClane in Trappola di Cristallo (Die Hard).

Ma aveva cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione qualche anno prima in Delitti Inutili, Il verdetto, Appuntamento al buio, Intrigo ad Hollywood; sul piccolo schermo prima del 1988 ha recitato in Miami Vice, Ai confini della realtà e in Moonlighting. Dopo la consacrazione comincia a prendere parte a film di generi diversi. Ma Willis prima ancora di diventare famoso e quindi prima del successo, forse non tutti sanno che ha svolto diversi mestieri: scopriamo che cosa faceva l’attore.

Bruce Willis sembrerebbe che, desideroso di sfondare nel mondo del cinema, abbia lavorato come camionista, barista a Manhattan, ha fatto l’addetto delle pubbliche relazioni per le distillerie Seagram, e ancora il barista a New York. A quanto pare l’attore non è stato con le mani in mano e prima di conoscere la notorietà ha svolto diversi lavori.