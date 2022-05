Come sono Giulia e Silvia Provvedi nella vita di tutti i giorni: lo scatto senza trucco

Avete mai visto Giulia e Silvia Provvedi senza trucco? Lo scatto al naturale ha conquistato tutti: come sono nella vita di tutti i giorni.

Una vera e propria forza della natura: è proprio questo che ci viene da dire quando dobbiamo parlare di Giulia e Silvia Provvedi.

È da quando sono apparse per la prima volta ad X-Factor che Giulia e Silvia Provvedi non si sono mai più fermate. Seppure loro non siano affatto cambiate in tutti questi anni, la loro popolarità è riuscita a raggiungere dei livelli davvero stratosferici. Dopo il talent, infatti, le due sorelle gemelle hanno partecipato a L’Isola dei Famosi, riuscendo anche ad aggiudicarsi la vittoria, e al Grande Fratello Vip, ma sono riuscite a riscuotere un seguito clamoroso anche sul loro canale social ufficiale. Su Instagram, Giulia e Silvia sono attivissime! Ed oltre a condividere scatti che ce le mostrano nella loro quotidianità, sono solite pubblicare scatti piuttosto incantevoli. Quello senza trucco di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, rientra alla grande tra essi. A proposito, voi le avete mai viste? In ciascuna loro apparizione televisiva, Le Donatella si mostrano sempre splendide, ma come sono al naturale? Scopriamolo.

Giulia e Silvia Provvedi senza trucco: come sono le due gemelle al naturale

È proprio questo che contraddistingue Giulia e Silvia Provvedi da tantissime loro colleghe: il non perdere mai occasione di potersi mostrare nella loro semplicità! Qualche tempo fa, ad esempio, le due amatissime sorelle hanno condiviso un loro scatto completamente senza trucco. A tal proposito, voi le avete mai viste? Recentemente, vi abbiamo mostrato Cecilia Rodriguez e Noemi nella vita di tutti i giorni, ma come sono Le Donatella al naturale?

“Ragazze, amiamoci tantissimo. E freghiamocene altamente delle imperfezioni”, è proprio questa la didascalia che Giulia e Silvia scrivono a corredo di questo scatto. Se da truccate le due gemelle sono adorabili, senza lo sono ancora di più. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Volete vederle anche voi? Ci pensiamo immediatamente:

Insomma, non c’è proprio nulla da dire: anche senza un velo di trucco in viso Giulia e Silvia sono splendide. Non pensate anche voi?