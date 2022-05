Don Matteo, clamoroso “stop”: la puntata del 12 Maggio non ci sarà, quando ritorna in onda

La puntata del 12 Maggio di Don Matteo non andrà in onda: clamoroso stop, il motivo quando ritornerà in tv l’amata serie tv.

Clamorosa questa sesta puntata di Don Matteo, vero? Seppure l’addio di Terence Hill all’amatissimo parroco di Spoleto, la serie tv continua ad appassionare i suoi telespettatori. Purtroppo, è in arrivo una bruttissima notizia: la puntata del 12 Maggio non andrà in onda!

Cosa ne sarà di Don Massimo? E, soprattutto, la comunità di Spoleto riuscirà a sbarazzarsene? Come raccontato in alcuni dei nostri articoli, sembrerebbe che l’arrivo del novizio non sia stato visto affatto di buon occhio dagli abitanti della cittadina, che non hanno mai nascosto di essere fortemente turbati dall’addio improvviso di Don Matteo. Cosa succederà? Al momento, non ne abbiamo notizia, ma purtroppo non ne avremo per più di una settimana. Come dicevamo, infatti, la puntata della serie tv di Giovedì 12 Maggio non andrà regolarmente in onda. Perché? E, soprattutto, quando ritornerà?

Don Matteo non andrà in onda il 12 Maggio: quando ritornerà?

Se anche voi siete rimasti completamente senza parole per la puntata di stasera di Don Matteo, sappiate che bisognerà aspettare ben due settimane per il suo continuo. L’appuntamento di Giovedì 12 Maggio, come detto poco fa, non andrà in onda. Un bruttissimo colpo per i suoi telespettatori, che proprio adesso avevano detto “addio” a Terence Hill e si erano già affezionati a Raoul Bova nei panni di Don Massimo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: perché il prossimo appuntamento salta? E, soprattutto, quando ritornerà in onda?

La settimana che sta per venire sarà una settimana decisamente importante dal punto di vista televisivo. A partire da Martedì 10 Maggio fino a Sabato 14 Maggio, infatti, andrà in onda l’Eurovision Song Contest. Pertanto, così come è accaduto per la settimana di Sanremo, tutti i programmi che sono previsti per quella settimana, slitteranno.

Ve lo starete chiedendo in tantissimi, ne siamo certi: la settima puntata di Don Matteo andrà in onda Martedì 17 Maggio. Questo significa che ci sarà un doppio appuntamento settimanale: il Martedì 17, quindi, si recupererà la puntata non andata in onda il 12 e il Giovedì 19, invece, il classico appuntamento.

