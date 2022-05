Dopo 24 anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi: fiori d’arancio per il popolare volto Mediaset

Sta per convolare a nozze! Novella 2000 ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio e a breve il noto volto Mediaset pronuncerà il “sì”.

La loro storia d’amore è nata 24 anni fa dopo essersi incontrati a Roma dove entrambi si sono stabiliti per lavoro ormai da tempo. La giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e il suo compagno ora hanno finalmente deciso di dare il grande passo e presto saranno marito e moglie!

Il popolare mezzobusto della rete ammiraglia Mediaset è laureata in Farmacia, ma proprio durante gli anni dell’università ebbe l’occasione di scoprire la sua passione per la comunicazione. Ai tempi lavorava infatti per una tv fiorentina e una redazione locale. Quando, nel 1982, Tele Libera Firenze fu acquistata da Silvio Berlusconi, iniziò per lei l’esperienza in Fininvest che dura ancora oggi.

Garbata e professionale, Cesara è sicuramente uno dei volti più rappresentativi del Tg5, ma ha fatto anche altro in tv: ha condotto il reality show Mediaset Love Stories, ha interpretato se stessa nel film Immaturi e nella fiction Uno bianca ed ha recitato nel film Box Office 3D diretto da Ezio Greggio.

Ora, Novella 2000 ha annunciato le imminenti nozze della giornalista con le foto delle pubblicazioni di matrimonio. Sapete chi è il futuro marito della Buonamici?

Cesara Buonamici si sposa: nozze in vista per il noto volto Mediaset

Il compagno che le è accanto da ben 24 anni è Joshua Kalman, un medico israeliano figlio di genitori ebrei ungheresi, oggi 71enne. Come anticipato, i due si sono conosciuti nella Capitale dove entrambi vivono da tantissimi anni.

Cesara è originaria di Fiesole, in Toscana. Qui la sua famiglia ha un’azienda che produce olio d’oliva. Non è stata resa ancora nota la data del matrimonio (che avverrà con rito civile nella sua città natale), ma essendoci già le pubblicazioni, evidentemente non manca molto.

La coppia non ha mai avuto figli. Di questo argomento la Buonamici aveva parlato in un’intervista a Verissimo tempo fa: non si è trattato di una scelta, semplicemente non sono mai arrivati. Nonostante il dispiacere, lei cerca di compensare dando tutto il suo amore al figlio di suo fratello e al nipote di Joshua. Ai microfoni di Silvia Toffanin, aveva anche confidato di non aver mai pensato a sposarsi per non spezzare la magia tra lei e il compagno.

Tanti auguri alla coppia!