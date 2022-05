Fedez: “Non me ne frega più niente”, cosa è cambiato dopo il tumore

Un periodo difficile che ha cambiato per sempre le sue priorità: “Non me ne frega più niente”, cosa è cambiato per Fedez dopo il tumore

Volto amatissimo nel mondo della musica italiana, papà dolcissimo e marito dell’influencer più famosa d’Italia. Fedez è oggi un personaggio molto seguito sui social. In queste ultime settimane il cantante aveva fatto sapere di stare attraversando purtroppo un periodo molto difficile.

La notizia del tumore al pancreas aveva destato parecchia preoccupazione. Tuttavia, l’operazione ha fatto ben sperare e sebbene non si sia sbilanciato in particolar modo oggi Fedez è in piena fase di risalita. Complice il grande sostegno della sua famiglia, il periodo buio che ha vissuto ha portato il celebre cantante rap a rivalutare gli aspetti importanti della vita.

Nell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio condotta insieme a Lazza ed all’amico Luis Sal, Fedez ha affrontato un discorso molto importante in merito all’argomento “Ambizioni ed Obiettivi”. A tal proposito, il cantante ha fatto sapere di aver completamente spostato oggi l’attenzione su cose più importanti della vita a dispetto di quanto prima del tumore considerava fondamentale: “Non me ne frega più niente”, ha detto Fedez. Cosa è cambiato dopo il tumore.

Dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas e dopo l’operazione, Fedez ha messo in discussione le sue priorità. Nel podcast di Muschio Selvaggio, il cantante ha affrontato un discorso che ha fatto ben capire che oggi per lui le cose sono molto diverse.

E’ il suo rapporto con i soldi ad essere particolarmente diverso. “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200milioni. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200 poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che quello non è il finale”

Oggi ciò che conta particolarmente è il tempo trascorso insieme alla sua famiglia, a sua moglie Chiara ed ai piccoli Leone e Vittoria.