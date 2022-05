Isola dei famosi, scintille tra Licia e Estefania che si accusano a vicenda: “Ti ho detto sei bugiarda”

L’isola dei famosi, scoppia una discussione tra Licia Nunez e Estefania Bernal che non sembrano proprio andare d’accordo.

La nuova edizione de L’isola dei famosi è iniziata il 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Abbiamo conosciuto i naufraghi anche se in ogni puntata ci sono colpi di scena e possono esserci nuovi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras.

L’ultima puntata andata in onda è stata piena di imprevisti, soprattutto per qualcuno sull’isola. Roger Balduino che ha allacciato una relazione con Estefania Bernal, ha scoperto che la sua ex fidanzata Beatriz è arrivata in Honduras. La nuova arrivata prima ha avuto un confronto con Estefania e poco dopo con il modello. Dato che Beatriz è ora sull’isola sicuramente dobbiamo aspettarci nuovi risvolti in questa vicenda. La Bernal è stata eliminata ed è passata a playa sgamada. Si è ritrovata a dover convivere con Licia Nunez, anche lei lì. A quanto pare questa è una convivenza movimentata dato che le due hanno vecchie ruggini da risolvere. Anzi, sembra che già siano scoppiate le prime scintille. Vediamo che cosa è successo.

Isola dei famosi, prime scintille tra Licia Nunez e Estefania Bernal su playa sgamada

Estefania Bernal nella puntata di lunedì è stata eliminata nel televoto con Carmen Di Pietro e Blind e quindi è passata a playa Sgamada, dove ha incontrato Licia Nunez. Tra le due ci sono vecchie questioni da risolvere e a quanto pare sono in contrasto.

L’astio che c’era fra le naufraghe è venuto nuovamente a galla non appena si sono incontrate. Tra Licia e Estefania la scintilla è scoppiata e i primi minuti di convivenza hanno fatto già riemergere le vecchie ruggini. Licia ha esordito dicendo che Ilona era andata a casa e Estafania ha subito preso la palla al balzo: “E te, perchè no? Io adesso sono scioccata che è arrivata l’ex fidanzata di Roger. Mi aspettavo che eravate tutti di qua e invece no”.

L’attrice ha spiegato di essere sola: “Sono sola e ora so ca*** tuoi”, quasi ironica. Nel confessionale Estefania ha detto che con Licia appena è arrivata è subito scoppiata una discussione perchè la pensano in modo molto diverso. “Ma senza conoscermi mi dai della falsa?!”, ha sbottato Licia e Estefania ha commentato: “All’inizio, senza conoscerti, non ti ho detto mai falsa. Io ti ho detto sei bugiarda, quello sì. Dopo la storia del leader, sei bugiarda”. Licia nel confessionale l’ha accusata di essere una giocatrice.

A quanto pare tra le due non corre buon sangue, riusciranno le due naufraghe a convivere in armonia?