La dottoressa Pimple Popper, brutto incidente per Eric: dopo è successo l’impensabile

La dottoressa Pimple Popper, bruttissimo incidente per Eric sul posto di lavoro: subito dopo è successo davvero l’impensabile.

La storia di Eric a La dottoressa Pimple Popper è molto simile a quella di Tommy, di cui vi abbiamo ampiamente parlato in un nostro recentissimo articolo. Entrambi, infatti, sono stati vittime di incidenti che hanno determinato la crescita di “curiose” escrescenze.

Se Gina ha scelto di rivolgersi alla dottoressa Sandra Lee per via della patologia che ha distrutto la sua pelle, Eric l’ha fatto per la grossa protuberanza spuntatagli al centro della testa circa 8 anni prima della sua partecipazione al programma. L’escrescenza del protagonista di questo nostro articolo, però, non è affatto spuntata dal niente, bensì è iniziata a crescere in seguito ad uno spiacevolissimo e brutto incidente sul lavoro. Eric, infatti, è un addetto ai lavori. Ed un giorno, mentre si trovava sul cantiere, una benna dell’escavatore colpì pienamente la sua testa, tanto da determinare la crescita del bozzo. “Sento un dolore lancinante se lo urto”, ha detto. Spiegando, inoltre, di essersi recato a diversi medici, ma di non aver mai ricevuto una risposta. “Ho paura che sia un tumore”, ha detto.

Eric a La dottoressa Pimple Popper dopo il drammatico incidente: cos’è successo

Subito dopo l’incidente accadutogli sul posto di lavoro, quindi, Eric ha raccontato di aver visto spuntare al centro della testa un’escrescenza, che col tempo è cresciuta sempre di più. Al momento della sua partecipazione al programma, la protuberanza aveva delle dimensioni piuttosto notevoli e lui non voleva affatto più conviverci. Appena vista la sua situazione, La dottoressa Pimple Popper ha immediatamente provveduto a tranquillizzare il suo paziente e a rimuovere l’enorme bozzo.

Seppure c’era la possibilità che si potesse trattare di un lipoma, Sandra Lee ha facilmente riconosciuto il bozzo, che altro non era che una cisti trichillemale. Ovviamente, l’intervento è durato pochissimo ed ha avuto dei risultati piuttosto evidenti sin da subito.

A distanza di tempo dall’operazione, Eric si è detto soddisfatto del risultato ottenuto, ma soprattutto felice di essere ritornato a fare ogni cosa con sua figlia.