Manuel Bortuzzo, la dura reazione alle parole di Lulù: il gesto è chiarissimo

Dopo le dichiarazioni di Lulù al settimanale Chi, Manuel Bortuzzo ha reagito in modo molto fermo alle parole della principessa.

Continua la ‘soap’ post GF Vip che vede protagonisti Manuel e Lulù. La coppia tanto discussa e tanto amata della scorsa edizione del reality è ormai ‘scoppiata’ da quasi due settimane e gli ultimi aggiornamenti mostrano una situazione di notevole tensione tra i due.

Mentre tutti si chiedevano cosa mai fosse successo da spingere lo sportivo a chiudere così repentinamente la storia di cui, almeno negli ultimi mesi, sembrava convintissimo, ecco che Manuel ne ha parlato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni . Al noto settimanale ha ribadito le motivazioni già espresse tramite il comunicato ANSA e poi sui social affermando che tra lui e la sua ex ci siano insuperabili “divergenze di vedute”.

Lulù è così intervenuta a sua volta sulle pagine di Chi dove ha dato la sua versione dei fatti. Come già da lei accennato nella prima diretta Instagram fatta subito dopo l’annuncio di Manuel, secondo lei la colpa non sarebbe di nessuno dei due ma di terze persone. Stavolta però è stata molto chiara nell’attribuire i torti al padre del ragazzo, a suo dire troppo invadente nella loro storia.

Come avrà reagito l’ex gieffino a tali dichiarazioni? Non bene, a quanto pare. Vediamo cos’è accaduto nelle ultime ore.

La drastica decisione di Manuel Bortuzzo dopo le parole di Lulù: cos’è successo

Al giornale diretto da Alfonso Signorini, la sorella di Jessica e Clarissa ha svelato altri retroscena su come il suo ormai ex fidanzato avrebbe gestito la fine della loro storia. L’avrebbe bloccata su Whatsapp e non avrebbe accettato un confronto con lei in privato.

Un atteggiamento del genere sarebbe frutto, secondo Lulù, di un “lavaggio del cervello” da parte del signor Franco e del resto della famiglia che mai l’avrebbero vista di buon occhio. Queste parole non saranno state affatto gradite a Manuel che infatti ha reagito cancellando dal proprio profilo Instagram tutte le foto insieme a lei. Al momento dell’annuncio della rottura, si era limitato invece ad eliminare solo le stories in evidenza.

Insomma, a quanto pare al momento una separazione pacifica non sembra possibile. Staremo a vedere se il tempo sarà d’aiuto.