Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri in Don Matteo 13: qual è il suo titolo di studio, non lo immaginereste mai

E’ Anna Olivieri in Don Matteo 13, ma sapete qual è il titolo di studio della splendida Maria Chiara Giannetta? Non lo avreste mai detto!

Ha brillato a Sanremo, ha vestito i panni di Blanca nella seguitissima serie in onda su Rai 1 lo scorso inverno ed ora è tornata nei panni di Anna Olivieri nella fiction più seguita, Don Matteo 13. Alcune anticipazioni in merito alla puntata in onda questa sera ci rivelano che ci sarà un colpo di scena durissimo per Anna, cosa dovremo aspettarci?

Maria Chiara Giannetta è oggi un volto amatissimo sul piccolo e sul grande schermo. Ma cosa sappiamo più nel dettaglio della splendida attrice? Classe ’92, prossima a compiere i fatidici 30, Maria Chiara Giannetti ha alle spalle un curriculum artistico degno di nota. L’attrice, originaria di Foggia ha cominciato a dedicarsi agli studi di recitazione molto presto. Era solamente una bambina quando ha debuttato per la primissima volta su un palcoscenico teatrale!

L’esordio sul piccolo schermo invece, è avvenuto circa 8 anni fa. Era il 2014 quando Maria Chiara Giannetta ha vestito per la prima volta la divisa per interpretare il personaggio di Anna Olivieri in Don Matteo. La giovane attrice è di fatti veterana del ruolo. Quella in Don Matteo 13 è la ripresa infatti di un personaggio che abbiamo conosciuto ed amato dalla prima apparizione sui nostri schermi.

Accanto all’amore per la recitazione ed agli studi dedicati ad essa, Maria Chiara si è anche dedicata alla prosecuzione degli studi liceali ed universitari. Conoscete il suo titolo di studio? Non riuscireste ad immaginarlo!

Maria Chiara Giannetta, qual è il suo titolo di studio

La passione per la recitazione, che ha scoperto da giovanissima, sono andati di pari passo con gli studi prima liceali e poi universitari. Maria Chiara Giannetta non ha infatti mai accantonato l’idea di conseguire prima il diploma e poi successivamente la data.

Sapete qual è il suo titolo di studio? Forse non lo immaginereste mai, ma Maria Chiara Giannetta ha dapprima conseguito il diploma presso l’istituto tecnico e successivamente ha poi intrapreso gli studi universitari concludendo i suoi studi con una Laurea in Lettere e Filosofia. Concluso il percorso di studi, si è poi concentrata a pieno su quella che era e che oggi è la sua passione, quella per la recitazione!

Siamo curiosissimi di sapere come evolverà il personaggio di Anna in Don Matteo, e voi? Non perdete il nuovo appuntamento questa sera su Rai 1!