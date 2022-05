“Oggi non ho soldi ma sono felice”: cos’è successo dopo il suo addio alla tv

A distanza di anni dall’addio alla tv, il personaggio ha detto di non avere soldi ma di essere ugualmente felice: di chi parliamo.

Sono tantissimi i personaggi tv che – dopo aver cavalcato la cresta dell’onda – hanno scelto di dire addio al mondo dello spettacolo. Ce ne ha dato la conferma Massimiliano Ciavarro, che dopo una carriera eccellente da attore, ha scelto di non volersi più esibire.

Il protagonista di questo nostro articolo è un noto e famoso personaggio pubblico, che ha cavalcato la cresta dell’onda sin dalle prime apparizioni in televisione. Attore e co- conduttore, l’amatissimo volto tv ha preso parte a ben due reality italiani ed è riuscito ad accaparrarsi il loro montepremi, aumentando ancora di più la sua popolarità. Molto presto, però, si è reso conto che quella vita che conduceva non era più per lui. E, dopo un malore ed un delicatissimo intervento al cuore, ha scelto di dire addio alla tv. Sono trascorsi anni da quel momento e – seppure abbia dichiarato di non avere soldi – si sente ugualmente felice. Sapete di chi stiamo parlando?

Ha detto addio alla tv: “Oggi non ho soldi”, cos’è successo

Seppure dire addio alla tv dopo una carriera incredibile da attore e personaggio televisivo non sia stato affatto una scelta facile, il protagonista di questo nostro articolo si è detto ugualmente felice della scelta fatta. Cosa ha scatenato tutto questo? Qual è stato, quindi, il motivo che l’ha portato a rinunciare al successo? Come rivelato dal diretto interessato a Il corriere della sera poco meno di un anno fa, sembrerebbero che sia stati i malori avvertiti nel 2018 e l’operazione subìta. “Ho visto la morte con gli occhi e ho pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?”, ha spiegato Walter Nudo.

Ad oggi, sembrerebbe che Walter Nudo ha chiuso con la televisione e, soprattutto, con i reality. Certo, come sottolineato, le proposte non sono affatto mancate negli anni, ma quel tipo di tv adesso non gli interessa più. “Oggi non ho soldi, ma sono felice”, ha spiegato.

Vi piacerebbe rivederlo?