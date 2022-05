Un post condiviso su Instagram conferma tutto: i due amatissimi attori sono fidanzati! Fan in delirio per la nuova coppia.

Una serie di dolcissimi scatti durante una vacanza in montagna. È così che i due famosissimi attori hanno confermato la loro storia, attraverso un post sui rispettivi canali social. Post dai quali traspare il forte sentimento che li lega!

“Poi prendi una brezza, così calda e matura, che ti fa sperare che venga qualcuno che non può salvarti, ma che penserà che valga la pena salvarti”, ha scritto lui, a corredo dello scatto in compagnia della sua dolce metà. Curiosi di scoprire chi sono i due piccioncini? Vi raccontiamo tutto!

I due amatissimi attori sono fidanzati: le foto su Instagram fanno sognare i fan

Foto che hanno fatto sognare i fan, quelle condivise dalle due star nelle scorse ore. Si, perché attraverso Instagram, due amatissimi attori hanno confermato la loro relazione. “Il sole fa capolino tra le nuvole, raggi d’oro mi scivolano negli occhi e nel cuore, raggi di giallo a spezzare il grigio”, scrive lei, a corredo di dolcissime immagini in compagnia del suo nuovo amore. Ma chi sono i due neo innamorati?

Si tratta di Kaley Cuoco e Tom Pelphrey! I due hanno confermato il loro amore su Instagram, condividendo alcune polaroid della loro vacanza in montagna. Un nuovo inizio dopo diverse delusioni per la mitica Penny di The Big Bang Theory: l’attrice ha divorziato lo scorso settembre, dopo tre anni di matrimonio con Karl Cook. Precedentemente, dal 2013 al 2016, è stata sposata con l’ex tennista Ryan Sweeting.

La 36 enne ha ritrovato il sorriso proprio grazie a Tom, protagonista di una delle serie più amate del momento, Ozark, dove interpreta in modo magistrale il complesso personaggio di Ben Davis. Ecco una delle foto di coppia condivise sui social:

E l’annuncio ha fatto impazzire fan e colleghi di entrambi: tutti super entusiasti per la nascita di questa nuova coppia, che fa già sognare. Non possiamo che unirci a tutti e augurare a Kaley e Tom tanta felicità!