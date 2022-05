Prima di Grey’s Anatomy abbiamo visto Eric Dane in un’altra famosa serie tv: ecco quale

Prima di Grey’s Anatomy abbiamo visto Eric Dane in un’altra famosa serie tv: ricordate dove ha recitato l’attore?

Eric Dane è un attore statunitense nato a San Francisco nel 1972. Oggi è conosciuto in tutto il mondo grazie ai ruoli che ha interpretato. E’ particolarmente noto per aver interpretato il Dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Nella famosa serie televisiva statunitense è apparso per la prima volta nel 2006 come guest star.

Entra a far parte del cast a partire dalla terza stagione. Ha vestito i panni del famoso medico fino al 2012. La sua uscita di scena spiazzò i telespettatori dato che il suo personaggio era tra i più amati. Ma vi ha fatto ritorno nel 2021 nella diciassettesima stagione, quando la protagonista Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, entra in terapia intensiva dopo aver contratto il covid. Sogna vari personaggi deceduti e tra questi c’è anche Mark Sloan. Grazie a questo personaggio è diventato famosissimo, ma prima ancora, forse non tutti lo ricordano, l’abbiamo amato in un’altra serie tv.

Abbiamo amato l’attore in Grey’s Anatomy: Eric Dane prima ancora ha recitato in una famosa serie tv

Eric Dane grazie a questo personaggio è diventato famosissimo. Ma a dargli fama e successo è stato anche il ruolo del comandante della Marina Militare Tom Chandler in The Last Ship. Quando si parla di Grey’s Anatomy è impossibile non menzionare proprio lui perchè il suo è stato un personaggio amatissimo. Però, forse non tutti sanno che prima ancora di vederlo nella famosa serie tv statunitense l’avevamo già visto in un’altra serie: ricordate dove ha recitato?

Eric Dane per due stagioni, dal 2003 al 2004, ha fatto parte del cast di Streghe. Ha interpretato Jason Dean. Lo ricordate in questa fiction? In pochi sapranno che l’attore proprio sul set di Streghe ha conosciuto l’attrice che è diventata la sua fidanzata, Alyssa Miano, interprete di Phoebe. La loro relazione è poi giunta alla rottura.