Abbiamo amato il personaggio di Soledad ne Il Segreto ma vedere l’attrice oggi vi lascerà senza parole.

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo avuto il piacere di seguire per 8 anni e ben 12 stagioni. Nel maggio del 2021 si è conclusa con un colpo di scena del tutto inaspettato. Puente Viejo è stata distrutta dopo che Don Filiberto aveva messo delle bombe per le strade del paese.

Con la distruzione di Puente Viejo muoiono anche molti abitanti e i primi sono Donna Francisca, Raimundo e il sacerdote. Tutti i fan della soap opera ricorderanno la figlia di Francisca, Soledad, nata dal matrimonio con Salvador Castro. L’infanzia della giovane è stata difficile proprio a causa di suo padre. Impossibile dimenticare l’amore per Juan che ha accompagnato per molto la trama de Il Segreto. Un amore che seppur forte è sempre stato impossibile. Questo personaggio non è stato presente fino alla fine e ad un certo punto ha lasciato Puente Viejo. Sono passati diversi anni dall’ultima volta che l’abbiamo seguito, oggi avete visto com’è l’attrice che ha interpretato Soledad?

Ha interpretato Soledad ne Il Segreto: ecco l’attrice oggi a distanza di anni

Soledad Castro è uno dei personaggi de Il Segreto che ha conquistato i telespettatori. Figlia di Francisca Montenegro e di Salvador Castro, ha avuto un’infanzia difficile a causa di suo padre. Nella soap opera ha fatto da centro per molto la storia d’amore della giovane con Juan Castaneda, non ben vista dalla famiglia della ragazza.

Il personaggio di Soledad ad un certo punto lascia Puente Viejo. La giovane è ritornata nel paese dopo un po’ di tempo ma dopo essere partita di nuovo non vi fa più ritorno. Bellissima, occhi e carnagione chiara e uno sguardo meraviglioso, ha lasciato il segno nella soap opera. Ma avete visto com’è oggi l’attrice a distanza di alcuni anni?

Eccola adesso. Alejandra Onieva è l’attrice spagnola che ha portato in scena la figlia di Donna Francisca. Guardando lo scatto la trovate diversa? Sembrerebbe che abbia cambiato tonalità di colore di capelli e ovviamente anche l’aspetto è diverso. Il suo look nella soap è adattato al personaggio e ai tempi di allora. Alejandra è giovanissima, ha 29 anni e oltre ad essere un’attrice molto brava è anche una modella.