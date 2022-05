Sono giovanissimi e presto saranno già genitori: “Il nostro gioiello più prezioso”

Lo avevano annunciato sulle rispettive pagine Instagram! Sono giovanissimi e presto saranno genitori: “Il nostro gioiello più prezioso”, pronti ad essere mamma e papà!

Sono giovanissimi e sono i protagonisti di questa dolcissima storia in cui l’amore fa da sfondo. Presto saranno genitori. La splendida coppia aveva fatto il grande annuncio sui loro rispettivi profili social e sono quasi pronti ad accogliere nelle loro vite il frutto del loro immenso amore.

Lui un cantante rapper, lei una splendida influencer. Si sono sconosciuti ad Ibiza 3 anni fa e da allora sono diventati una cosa sola, tanto da decidere di consolidare il loro amore mettendo al mondo un figlio. Solo qualche mese fa avevano allietato i fan con questa splendida notizia. Hanno poi fatto conoscere il sesso del bebè, sarà un maschietto! Presto saranno in 3, ma di chi stiamo parlando?

Giovanissimi e pronti a diventare genitori: fra qualche mese nascerà Gabriel, gioia immensa per la coppia

Il loro mondo si tinge di blu! Sfera Ebbasta e la sua dolce metà Angelina Lacour sono pronti a diventare mamma e papà. Seppur giovanissimi non vedono l’ora di diventare i genitori del piccolo Gabriel. A Gennaio, la splendida coppia aveva annunciato al mondo social la fantastica notizia: “Il nostro gioiello più prezioso“, mostrando la prima ecografia ed i loro occhi felici! E colmi di gioia poco dopo hanno fatto sapere di essere in attesa di un maschietto. Presto saranno in 3, ed insieme a mamma e papà ci sarà il piccolo Gabriel. Angelina nel suo profilo Instagram mostra il tenerissimo pancione che a poco a poco cresce sempre di più.

Dal 2019 fanno coppia fissa. Il cantante rap è innamoratissimo della dolce e bellissima Angelina, modella ed influencer. Angelina è stata per il cantante l’incontro che gli ha totalmente cambiato la vita, come lo stesso ha raccontato in un’intervista ai microfoni di Vanity Fair. I due si sono raccontati esprimendo i loro sogni più grandi. Hanno espresso la felicità di diventare genitori giovanissimi.

“Sono convinto che il rispetto sia alla base di tutto, è la prima cosa che insegnerò a mio figlio“, e subito dopo la splendida modella ha aggiunto: “Io spero che nostro figlio sarà una persona gentile e che potrà realizzare i suoi sogni, qualunque essi siano. io lo sosterrò sempre, perché se tua mamma e tuo papà credono in te, anche tu ci credi“.

Belli, giovani, volenterosi, coraggiosi, non abbiamo dubbi che saranno due splendidi genitori!