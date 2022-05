Dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show a un altro programma: cosa farà adesso Maria Laura De Vitis

La quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show ha visto vincere Maria Laura De Vitis: a Pomeriggio Cinque un annuncio che la riguarda.

Nota per essere stata la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis era tra le ‘pupe’ dell’edizione appena terminata de La Pupa e il Secchione Show. La bella 24enne originaria di Reggio Emilia ha avuto un percorso abbastanza tortuoso all’interno del reality condotto da Barbara D’Urso.

Il suo primo secchione Gianmarco Onestini aveva deciso di lasciarla per iniziare a giocare in coppia con Mila Suarez, ma lei non si era data per vinta e alla fine l’ha spuntata insieme al secchione Edoardo Baietti.

La coppia ha infatti trionfato alla finale di martedì 3 maggio e ovviamente, a Pomeriggio Cinque ieri si è parlato di loro. E’ stato proprio in quel frangente che la D’Urso ha fatto un importante annuncio che riguarda Maria Laura. Vediamo di cosa si tratta!

Maria Laura De Vitis dopo La Pupa e il Secchione Show: cosa sta per succedere

In collegamento con Pomeriggio Cinque ieri 4 maggio, Maria Laura ha raccontato che il suo ex Paolo Brosio, di 42 anni più grande di lei, le avrebbe telefonato per congratularsi della vittoria a La Pupa e il Secchione. Ciò dimostrerebbe che tra i due è rimasto un buon rapporto nonostante la rottura avvenuta l’anno scorso.

Per quanto riguarda i progetti della giovane, da tempo circolavano voci su un suo probabile ingresso in un altro programma molto seguito, ma ieri è stata proprio la conduttrice di Pomeriggio Cinque ad ufficializzare la notizia.

“Con grande orgoglio devo dire che per l’ennesima volta una d’Urso-creatura sta per essere una protagonista de L’Isola dei Famosi. Sei in Honduras, brava Maria Laura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa e ti hanno mandata lì i nostri amici di Mediaset”, ha detto Barbara. La ragazza infatti si trovava in albergo al momento del collegamento.

In attesa di vederla tra gli altri naufraghi, cosa ne pensate di questa nuova avventura che la De Vitis sta per iniziare?