Anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 6 Maggio: finalmente arriva la resa dei conti, ne vedremo sicuro delle belle.

Questa prima settimana di Maggio non poteva affatto accingersi a concludersi nei migliori dei modi. Stasera Venerdì 6 Maggio andrà in onda la quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi. Cosa accadrà? Ecco le anticipazioni.

A partire dalle ore 21:40 circa, Ilary Blasi si collegherà dagli studi di Cologno Monzese in Milano per dare il benvenuto ai suoi naufraghi ad una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Manca ancora tantissimo al traguardo finale, che è stato spostato a fine Giugno, eppure la maggior parte dei naufraghi ha ancora voglia di mettersi in gioco e di tentare il tutto e per tutto per la vittoria. Come prenderanno la notizia di una nuova naufraga? Si parlava tanto dell’ingresso di Mercedesz Henger, ma non sarà affatto l’unico a raggiungere l’Honduras. Bando alle ciance adesso, scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di stasera. Ne vedremo sicuramente delle belle!

Isola dei famosi del 6 Maggio, le anticipazioni: accadrà di tutto!

Seppure i due gruppi e le due tribù siano state completamente sciolte, sembrerebbe che i naufraghi continuino a viaggiare su due binari completamente opposti. Non tutti hanno legato con tutti e, la convivenza forzata, la fame e le condizioni in cui vivono, non aiutano affatto. Stasera, però, potrebbe essersi la resa dei conti finale. Perché? Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di Venerdì 6 Maggio.

Questi ultimi giorni su Cayo Cochinos non sono stato affatto facili. I continui scontri tra i due gruppi, infatti, non sono proprio mancare. Stasera, come dicevamo, potremmo assistere al capitolo finale. Al televoto, infatti, vi sono due maschi alfa delle rispettive tribù. E questo potrebbe comportare una riappacificazione tra loro. Da una parte, infatti, vi è Clemente Russo, che insieme a sua moglie Laura, è sicuramente il leader del suo gruppettino. Dall’altra, invece, vi è Nicolas Vaporidis, che non ha mai perso occasione di poter rivelare la sua antipatia nei confronti della coppia di sportivi. E la sua vicinanza, invece, ai fratelli Tavassi. Che prima di scoprire l’esito del televoto i due tenteranno la riappacificazione? Non è assolutamente un’ipotesi da scartare! Infine, stasera non mancheranno le prove che stabiliranno la ricompensa e il leader.

Chi raggiugerà Licia ed Estefania su Playa Palapa, secondo voi?