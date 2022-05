Beautiful, anticipazioni shock: Eric tradirà Quinn, non indovinereste mai con chi; clamoroso colpo di scena nella soap opera americana.

In Beautiful, si sa, i tradimenti sono sempre dietro l’angolo. I triangoli amorosi sono al centro della trama da anni e, spesso, si trasformano anche in quadrilateri! E dall’America arrivano anticipazioni davvero clamorose, che riguardano una delle coppie più in vista delle ultime stagioni della soap: Eric e Quinn!

Come sappiamo, il fondatore della Forrester Creations è legato alla Fuller da diverso tempo, nonostante gli alti e i bassi. Ma, ben presto, la serenità della loro coppia sarà nuovamente messa in discussione. E, stavolta, il colpevole è proprio Eric! Curiosi di scoprire cosa accadrà? Vi raccontiamo tutto!

Beautiful, Eric tradirà Quinn con una sua vecchia fiamma: anticipazioni shock

Vi avevamo già parlato della storia di passione che scoppierà ben presto tra Quinn e Carter Walton! Si, proprio così, la Fuller tradirà Eric proprio con il legale della Forrester Creations, un uomo di cui Eric e il resto della famiglia si fidano ciecamente. Un ‘imprevisto’ che causerà non pochi problemi al matrimonio di Eric e Quinn, che, però, alla fine si salva. Ma, proprio quando tra i due sembrava essere tornato il sereno, ci sarà un nuovo colpo di scena. Stavolta, però, a tradire il partner sarà Eric!

Le ultime anticipazioni provenienti dall’America rivelano che il capofamiglia dei Forrester avrà una relazione clandestina con un’altra donna… E non una qualunque, ma una sua ex fiamma! Di chi parliamo? Di Donna Logan, sorella di Brooke: tra lei ed Eric c’è già stata una storia in passato e la scintilla si riaccenderà. Quinn aveva fatto di tutto per evitarlo: spinta dalla gelosia, aveva costretto Eric a licenziare Donna ed allontanarla dalla casa di moda. Ma, a quanto pare, non è servito a molto!

Come reagirà Quinn quando scoprirà il tradimento del marito? Non ci resta che attendere le prossime puntate per tutti i dettagli. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni dettagliate provenienti dall’America. Ne vedremo delle belle!