Che lavoro faceva Carlo Conti prima di diventare famoso: non lo indovinereste mai

Un retroscena che vi lascerà senza parole! Sapete che lavoro faceva Carlo Conti prima del successo in Tv? Non lo immaginereste mai!

Volto e personaggio amatissimo della nostra Tv. Carlo Conti è uno dei conduttori italiani più seguiti di sempre. L’Eredità, Tale e quale Show, La Corrida, Top10 e oggi The Band. Alla conduzione dei diversi programmi televisivi ci ha davvero tenuti incollati allo schermo.

Lo abbiamo visto poi con al fianco Drusilla Foer nel ruolo di conduttori alla premiazione dei David di Donatello, l’evento che ha ospitato i celebri personaggi del panorama artistico italiano. Tutti conosciamo Carlo Conti per la sua spiccata simpatia ed il suo talento alla conduzione dei diversi programmi Tv in cui lo abbiamo visto dagli esordi ad oggi. Tutti però si domandano, che lavoro faceva Carlo Conti prima del successo? A questa domanda possiamo subito fornirvi una risposta!

Che lavoro faceva Carlo Conti prima del successo

Il suo esordio televisivo è ormai lontano. Oggi Carlo Conti è un personaggio televisivo ed un conduttore amatissimo. Il successo sul piccolo schermo però non è stata da subito la sua grande ambizione. Ha capito di voler realizzare il sogno di diventare un personaggio famoso dopo gli studi liceali.

Il successo di fatti ha cominciato ad arrivare quando lo storico conduttore ha incrementato e canalizzato le sue energie verso ciò che più gli piaceva. Ma prima di diventare famoso, prima del grande successo, sapete che lavoro faceva Carlo Conti?

Tutto è collegato agli studi condotti in età adolescenziale. Carlo Conti ha infatti conseguito dapprima il diploma in Ragioneria e successivamente ha cominciato a lavorare in Banca. Il lavoro non era male ma poco dopo ha capito che quella non era la strada giusta per lui. Capì che aveva un sogno da realizzare, quello di avere successo sul piccolo schermo! Comincia a lavorare in radi e poco dopo è avvenuto il suo esordio televisivo, da allora.. Conosciamo tutti il grande successo ottenuto!

E voi conoscevate questo retroscena?