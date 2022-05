Chiara Ferragni, location con terrazza sul mare per il compleanno: ecco dove spegnerà le candeline

Chiara Ferragni festeggerà il suo 35esimo compleanno in una location da sogno con parenti e amici: ecco svelati tutti i dettagli!

Domani, sabato 7 maggio, Chiara Ferragni spegnerà 35 candeline e per l’occasione ha voluto radunare parenti ed amici più cari in Sicilia. Insieme a Fedez e ai piccoli Leon e Vittoria, è volata alla volta della meravigliosa isola per trascorrervi un fine settimana all’insegna del relax e dei festeggiamenti.

I Ferragnez sono atterrati a Palermo, come rivelato dai quotidiani locali che questa mattina parlavano del loro arrivo in città da circa un paio di giorni. Indicavano poi come location prescelta per i festeggiamenti la lussuosa Villa Igiea. Nelle ultime ore, dalle storie pubblicate su Instagram dalla stessa Chiara, possiamo ammirare tutta la bellezza del luogo.

Anche stavolta la Ferragni ha voluto trascorrere in Sicilia uno dei momenti importanti della sua vita. Proprio come accadde per il matrimonio, celebrato nel 2018 a Noto, ricordate? La celebre imprenditrice digitale è infatti molto legata all’isola avendo origini siciliane da parte della madre Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni, compleanno a Villa Igiea: dettagli e costi della lussuosa location

Villa Igiea Rocco Forte Hotels è un palazzo costruito nel XIX secolo da Ernesto Basile e di proprietà dell’ammiraglio inglese Cecil Domville. Fu poi acquistato dalla famiglia Florio che lo chiamò Igiea come la figlia. Ma com’è il lussuoso albergo di oggi sul golfo di Palermo e quanto costa trascorrervi una notte?

Saltano subito all’occhio lo stile neogotico e ispirato all’Art Nouveau della villa che affaccia sul mare. Le camere del resort sono caratterizzate da un arredamento antico e sontuoso, in perfetta sintonia con lo stile della nobiltà siciliana.

Ci sono ovviamente diverse tipologie di camere. Quella di Chiara è la migliore di tutta la struttura ed è la Suite Donna Franca come si può vedere dalle immagini pubblicate sui social. Un appartamento di 114 metri quadrati e una terrazza di 96 metri quadrati dalla vista spettacolare sul mare.

Il costo minimo per una camera è di circa 800 euro a notte, la suite dove alloggiano i Ferragnez arriva fino a 6.000 euro. Quasi certamente la famosa influencer avrà prenotato tutta la struttura per ospitare amici e familiari con annessi pranzi, cene e colazioni varie. Di conseguenza, la cifra totale sarà davvero stellare!

A giudicare dalle immagini, sarà davvero un compleanno indimenticabile per Chiara e i suoi cari!