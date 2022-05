Colori accesi come gli abiti che indossa in tv e uno stile ben definito: com’è la casa di Tina Cipollari

La conosciamo da molti anni grazie a Uomini e Donne dove è opinionista insieme a Gianni Sperti: scopriamo com’è la casa di Tina Cipollari!

E’ l’opinionista per eccellenza della tv italiana dove la vediamo ogni giorno nello studio di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Affiancata da Gianni Sperti, Tina Cipollari riveste questo ruolo da molti anni e in un certo senso gran parte della sua storia lavorativa e sentimentale è legata proprio al famoso dating show.

Dopo aver svolto per un po’ un lavoro completamente diverso, Tina approdò da giovanissima alla trasmissione condotta da Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatrice, ma non essendo stata scelta dal tronista in carica, ebbe l’opportunità di sedere sul trono. Successivamente, data la sua verve, fu ‘promossa’ ad opinionista e da allora il pubblico l’ha amata ogni giorno di più.

Proprio svolgendo questo ruolo, conobbe il noto parrucchiere Kikò Nalli che sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi figli Mattias, Francesco e Gianluca. Di Tina conosciamo abbastanza il carattere e i look eccentrici, ma vi siete mai chiesti dove abita la biondissima vamp?

Com’è fatta la casa di Tina Cipollari: ecco dove vive l’amatissimo volto di Uomini e Donne

Nata a Viterbo il 14 novembre del 1965, Maria Concetta Cipollari vive a Roma da molti anni in una casa dallo stile deciso come il suo carattere che piace tanto al pubblico. Tramite il suo profilo Instagram, alcuni momenti di vita quotidiana, si può notare la gran cura dei dettagli dell’abitazione.

Si notano subito i colori accesi del soggiorno, come il giallo e il rosso, e quelli della cucina dove spesso Tina si mostra intenta ai fornelli. A rendere l’atmosfera molto accogliente sono il ripiano in pietra e i mobili in legno, su cui troviamo suppellettili e foto ricordo.

Una casa che si addice alla sua forte personalità e che mostra dettagli particolari come i quadri in stile etnico ed il lampadario retrò a goccia.

Insomma, una dimora in cui non ci si annoia di certo! Trattandosi della vulcanica Tina, non c’è affatto da meravigliarsi, non vi pare?