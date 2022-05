Come è iniziata la carriera di Ilary Blasi, l’esordio in Tv non è stato Passaparola: dove l’abbiamo vista

Non tutti sanno che l’esordio in tv di Ilary Blasi non è stato a Passaparola: ecco quando è iniziata la sua carriera, dove l’abbiamo vista

Oggi una splendida conduttrice, Ilary Blasi è un personaggio televisivo amatissimo e seguitissimo. E’ al timone della conduzione di uno dei reality più seguiti del tempo, L’Isola dei Famosi.

Conduttrice non solo di reality. Ilary Blasi ha condotto come ben ricordiamo le Iene Show. Giovanissima nel programma in onda su canale 5, condotto da Gerry Scotti, Passaparola, è lì che Ilary Blasi ha rubato e conquistato il cuore di colui che oggi è il suo compagno di vita, Francesco Totti. Non immaginate cosa è successo al loro primo appuntamento! Tutti pensano che l’esordio della bella showgirl romana sia proprio da ricondurre a Passaparola. In realtà non è così. L’esordio televisivo di Ilary Blasi è avvenuto molto tempo prima. Ecco dove l’abbiamo vista.

Quando ha avuto inizio la carriera di Ilary Blasi: l’esordio

Solare, spontanea, ironica e bellissima. Ilary Blasi è oggi una delle conduttrici più amate di sempre. Tutti pensano che la sua carriera abbia avuto inizio nelle vesti di letterina di Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti. In realtà non è così. Abbiamo già visto la splendida Ilary Blasi in tv qualche anno prima fare il suo esordio. Forse non ricorderete dove, ma vogliamo rinfrescarvi un po’ la memoria.

Aveva 3 anni quando l’abbiamo vista per la prima volta in tv. Era il lontano 1984 e la splendida Ilary Blasi che allora era solamente una bambina, grazie ai suoi genitori ha avuto la splendida opportunità di partecipare ad uno spot pubblicitario.

In particolare, il lo spot che l’ha ‘lanciata’ verso quello che oggi è il suo mondo, è lo spot pubblicitario dell’olio cuore al quale ha preso parte insieme alla sua famiglia.

Era solo una bambina ma a quanto pare ha presto capito quale sarebbe stato il suo sogno nel cassetto. Ed a realizzarlo possiamo dire che ci è riuscita, no?