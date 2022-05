Cosa faceva Gianna Nannini prima del successo? L’incidente che ha stravolto i suoi piani

Oggi tutti la amano come cantante, ma siete curiosi di sapere cosa faceva Gianna Nannini prima del successo? Forse non tutti lo sanno.

Pronti a questa terza puntata di The Band? Andato in onda per la prima volta diverse settimane fa, il nuovo programma di Carlo Conti ha saputo distinguersi facilmente da tutti gli altri programmi del Venerdì sera, catturando l’attenzione di tutti.

Oltre che per i tantissimi artisti che si alternano sul palco di The Band e per il conduttore, il successo del programma di Rai Uno è dovuto anche ai tre giudici che sono stati scelti. Stiamo parlando esattamente di Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. A proposito di quest’ultima, recentemente abbiamo fatto un tuffo nel passato e vi abbiamo mostrato una sua foto da giovanissima. Adesso, invece, siete curiosi di sapere cosa faceva prima del successo? Riassumere la carriera di Gianna Nannini è davvero impossibile, ma quello che conta sapere è che oggi è un’artista amatissima da tutti noi. Prima di intraprendere la strada di cantante, però, cosa faceva? Forse non tutti lo sanno: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Forse non tutti sanno cosa faceva Gianna Nannini prima del successo

Una cosa è certa: Gianna Nannini ha avuto da sempre le idee chiare sul suo futuro! Nel corso di una sua intervista a Domenica del Giugno 2020, la famosa cantante ha rivelato di avere avuto un unico obiettivo sin da ragazzina: andare in America. Prima di potersi trasferire all’estero, però, ha sentito la necessità di imparare un mestiere. Siete curiosi, dunque, di sapete che cosa faceva Gianna Nannini prima del successo? Oggi è una cantante affermatissima, ma prima di cavalcare la cresta dell’onda cosa faceva? Forse non tutti lo sanno, ma la simpaticissima fiorentina ha iniziato a lavorare presso la pasticceria di famiglia.

Molto presto, però, i suoi piani di imparare un mestiere sono stati completamente stravolti da un tragico incidente. “Mi sono tranciata due dita nella macchina per i ricciarelli. Sono finite nell’impasto di scarto e sono state trovate il giorno dopo”, ha iniziato a dire. Spiegando, inoltre, di aver perso ben sette litri di sangue. Insomma, un episodio davvero incredibile.

Dopo questo incidente, Gianna Nannini riuscì a trasferirsi ugualmente a Milano e a dare inizio alla sua immensa carriera.