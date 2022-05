Diego e Aneta, colpo di scena: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Diego e Aneta, colpo di scena: cos’è successo ai protagonisti del trono Over dopo l’uscita di scena a Uomini e Donne.

Anche questa stagione di Uomini e Donne sta volgendo al termine. Come sempre, la trasmissione di Maria De Filppi si interrompe per il periodo estivo, per poi tornare in onda a settembre. Nasceranno nuovi amori prima della consueta pausa? Staremo a vedere! Nel frattempo, una coppia si è formata proprio nelle scorse settimane!

Parliamo di Diego Tavani ed Aneta Butchova, che hanno lasciato il programma proprio nel corso di una puntata trasmessa qualche giorno fa. I due, nonostante qualche dubbio e paura, hanno deciso di viversi fuori… Ma cosa è successo dopo l’uscita dal programma di Canale 5? Ecco cosa è emerso?

Uomini e Donne, Diego e Aneta lasciano il programma: cos’è successo dopo?

Sulle note di Portami via di Fabrizio Moro, Diego ed Aneta hanno salutato Uomini e Donne con un ballo romantico al centro dello studio. I due protagonisti del trono Over stavano uscendo da diverse settimane e proprio qualche giorno fa hanno deciso di proseguire la loro conoscenza a telecamere spente. Il cavaliere romano non ha nascosto alcuni dubbi dovuti al fatto che la storia con Aneta è troppo ‘perfetta’ e non gli sembra vero: per questo è stato molto attaccato dagli opinionisti in studio, in particolare Tina. Ma, alla domanda di Maria De Filippi Diego non ha esitato ad accettare di uscire dal programma con lei. Cosa è successo dopo?

Ebbene, gli scettici dovranno ricredersi perché sui social sono già apparse tantissime immagini della nuova coppia. Nelle sue stories, Diego condivide tantissimi momenti in compagnia di Aneta, dove si mostrano super affiatati, ed a lei ha dedicato anche il suo ultimo post, allegando la canzone “Sei tu” di Fabrizio Moro.

Insomma, pare proprio che sia nato un vero amore nello studio di Canale 5. E noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri di cuore a questa nuova meravigliosa coppia. A voi piacciono Diego e Aneta insieme?