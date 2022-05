È Valentina in Don Matteo 13: il suo fidanzato lo conosciamo benissimo

L’attrice Emma Valenti interpreta il ruolo di Valentina Anceschi in Don Matteo 13: il suo fidanzato non è affatto un volto sconosciuto!

Il suo ingresso nel cast di questa tredicesima stagione della longeva serie Don Matteo ha da subito attirato l’attenzione: Emma Valenti interpreta Valentina, la figlia ormai cresciuta del Capitano Anceschi. Il personaggio con cui anni fa Flavio Insinna ebbe un successo straordinario è tornato quest’anno sul set, sebbene per poco. A restare nella fiction e a dare nuovi risvolti alla trama è Valentina, che si è sistemata a casa del Maresciallo Cecchini alias Nino Frassica.

Al momento Valentina è al centro di una ingarbugliata serie di equivoci sentimentali che la vedono protagonista insieme al PM Marco Nardi e al Capitano Anna Olivieri, interpretati dai bravissimi Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta.

Emma Valenti è una giovane e talentuosa attrice torinese nata nel 1997. Per inseguire il suo sogno ha studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e successivamente si è iscritta alla Scuoladi formazione attore della sua città natale.

Prima di approdare sul set di Don Matteo, ha già recitato nei cortometraggi Sabbia nel vento di Federico Fadiga ed Assenza di Kristian Xipo. Oltre a recitare, un’altra sua grande passione è la danza classica che ha praticato per più di vent’anni.

Insomma, bella e professionalmente preparata, la Valenti sembra avere tutte le carte in regola per fare tanta strada nel mondo dello spettacolo. E dal punto di vista sentimentale? Anche sotto questo aspetto, pare che tutto proceda per il meglio: è felicemente fidanzata, ma indovinate chi è il suo ‘principe azzurro’!

Veste i panni di Valentina in Don Matteo 13: non immaginereste mai chi è il suo fidanzato

Come mostrano diversi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la bella torinese è in coppia da un po’ di tempo. Lui è Pietro Beruatto, calciatore originario di Trieste. Nato il 21 dicembre del 1998, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Ha esordito in Serie B con il Vicenza nel match del 26 settembre contro il Venezia.

Attualmente gioca nel Pisa come difensore, in prestito dalla Juventus. Suo padre è l’ex calciatore Paolo Beruatto, sua sorella Greta invece è stata finalista a Miss Italia 2020.

Visto quanto sono belli insieme?