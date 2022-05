Francesco Chiofalo è affranto: il suo è un tentativo disperato, cos’ha fatto il protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. Parliamo di Francesco Chiofalo, che abbiamo conosciuto grazie a Temptation Island. Un’esperienza unica per il romano, che non ha vissuto grandi momenti di divertimento ed emozione. Per lui, però, un’amara sorpresa al termine del programma.

A parlarne è stato proprio lui, ospite a Pomeriggio Cinque all’indomani della messa in onda della finalissima della Pupa e il Secchione. Chiofalo, visibilmente affranto, ha utilizzato proprio la trasmissione della D’Urso per lanciare un appello in diretta. Scopriamo cosa è successo.

Francesco Chiofalo, il tentativo disperato a Pomeriggio Cinque: cosa è successo

“È arrabbiatissima, perché Mirco essendo fidanzato ha detto di no. Mi ha detto: perché non hai risposto come Mirco?”, con queste parole Francesco Chiofalo racconta il periodo di crisi che sta vivendo con la sua compagna Drusilla Gucci. L’ereditiera non ha gradito il bacio tra Francesco e la secchiona Valentina, avvenuto nel corso della finale dello show. E, come spiegato da Chiofalo a Pomeriggio 5, ha sottolineato come invece Mirco Gancitano si sia rifiutato di fare la prova, in segno di rispetto per la sua fidanzata Guenda Goria.

Barbara D’Urso sottolinea come quello del bacio sia un ‘must’ de La Pupa e il Secchione e che non ci sia molto da essere gelosi. Ma, a quanto pare, Drusilla non vuole sentire ragioni. E, per cercare di farsi perdonare dalla sua metà, Francesco ha fatto un appello in diretta proprio a Pomeriggio Cinque: “Drusilla sei tutta la mia vita, cerca di capire che io ti amo e di rinsavire. Ne possiamo parlare, io posso giustificare qualsiasi cosa, io di questa situazione non c’entro niente. Era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi capire che ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata con me”, dichiara Chiofalo, che spera di non aver peggiorato la situazione con questo annuncio.

“Ma no dai, sei stato carino, ha sottolineato Barbara D’Urso. La coppia riuscirà a ritrovare la serenità? Non ci resta che attendere ulteriori news.