Grande soddisfazione per l’ex tronista: si è laureata, congratulazioni!

Grandissima soddisfazione per l’ex amatissima tronista di Uomini e Donne: si è laureata in Giurisprudenza, davvero congratulazioni!

È da quando è ultimato il suo percorso a Uomini e Donne che l’ex tronista non perde occasione di poter interagire col suo pubblico social. L’ha fatto anche qualche ora fa, quando non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori la gioia di essersi laureata.

Sono state davvero tantissime le troniste che si sono alternate nello studio televisivo di Uomini e donne, ma mai nessuno ha saputo catturare l’attenzione quanto lei. Dall’aspetto semplice e tipico della classica ragazza dalla porta accanto, ma soprattutto senza troppi grilli per la testa, la giovane si è presentata nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. E, seppure la sua storia d’amore nata all’interno dello studio non abbia avuto buon esito, lei ne è uscita ugualmente da vincitrice. Seppure la sua popolarità sia aumentata esponenzialmente subito dopo il dating show, lei è sempre rimasta la ragazza solare che il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia della fine del suo percorso di studi, sono stati tantissimi coloro che hanno esultato con lei.

Grande gioia per l’ex tronista di Uomini e Donne: si è laureata!

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza a distanza di qualche mese dalla nascita del suo primo figlio, il numerosissimo pubblico di Uomini e Donne riceva un’altra straordinaria notizia: l’ex amatissima tronista si è laureata! Ad annunciarlo, come dicevamo poco fa, è stata proprio la diretta interessata! Stiamo parlando proprio di lei: Samantha Curcio! La ricordate?

Così come aveva raccontato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per via di una malformazione, Samantha Curcio non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico una grande gioia: il suo percorso di studi magistrale in Giurisprudenza è finalmente giunto al termine. Certo, come spiegato dalla diretta interessata, durante gli anni non sono affatto mancati ostacoli o momenti bui, eppure la sua perseveranza è riuscita a vincere su ogni cosa. Ad oggi, la simpaticissima Samantha si dice soddisfatta per tutto quello che è riuscita a portarsi a termine.

Congratulazioni dottoressa, ad maiora!