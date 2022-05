Ilary Blasi, accade prima della diretta de L’Isola dei famosi: l’avreste mai detto? Incredibile

Ilary Blasi mostra cosa accade prima della diretta de L’isola dei famosi: l’avreste mai detto? È davvero incredibile: stenterete a crederci.

Ogni diretta de L’Isola dei famosi è magica e da quando ne è al timone la splendida Ilary Blasi, lo è ancora di più. Assunte le redine in mano da due anni a questa parte quando Alessia Marcuzzi ha scelto di dire “addio” all’adventure reality ancora prima di salutare Mediaset, la conduttrice romana si è ampiamente dimostrata all’altezza della situazione!

Una cosa è certa: Ilary Blasi è la regina indiscussa de L’isola dei famosi. Sempre al centro dell’attenzione per i suoi look e dettagli scintillanti, ma anche per le sue gaffe che non possono mai mancare, la conduttrice romana si è dimostrata la carta vincente di queste due ultime edizioni dell’adventure. Sarà per questo che Mediaset ha scelto di prolungare fino a fine Giugno? Molto probabilmente, si! Tra qualche ora, andrà in onda la quattordicesima diretta, ma siete curiosi di sapere cosa accade prima di andare in onda? Prima della diretta di Lunedì scorso, Ilary ha svelato ai suoi sostenitori cosa accade nei corridoi di Mediaset prima della puntata. Davvero incredibile, ve lo assicuriamo!

Cosa accade prima della diretta a L’isola dei famosi: lo mostra senza freni Ilary Blasi

Che la squadra de L’isola dei famosi sia un po’ come una grande famiglia e che tra loro regnasse un clima gioviale e sereno, lo avevamo già capito. Alcune Instagram Stories di Ilary Blasi, però, ce ne danno ampia conferma. Vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa succede prima di ogni diretta de L’isola dei famosi? Ebbene. Le ultimi immagini della padrona di casa ci dimostrano che è sempre una grande festa!

Prima della diretta de L’isola dei famosi di Lunedì 2 Maggio, Ilary Blasi ha condiviso una serie di Instagram Stories che dimostrano tutto ciò che abbiamo detto finora. Mancavano poche ore alla tredicesima puntata del reality, eppure – una volta stilata la scaletta e saputo tutto quello che occorreva sapere – Roberto Cenci ha pensato di rilassarsi in un modo piuttosto “particolare”. Guardate qui:

Avete visto proprio bene, si! Prima della diretta, Roberto Cenci è stato “beccato” a suonare la batteria in regia mentre in sottofondo si sente chiaramente la voce di Laura Pausini che canta. L’avreste mai immaginato?