Isola dei Famosi 2022, dopo stasera cambia tutto: cosa sta per accadere

La puntata dell’Isola dei Famosi di stasera 6 maggio 2022 porterà una serie di novità tra cui una davvero molto importante: ecco cosa cambia.

Quella di stasera sarà la quattordicesima puntata dell’edizione de L’Isola dei Famosi in corso, senza dubbio una delle più avvincenti dell’intera storia del reality. Il cast di quest’anno sta dimostrando di possedere tutti i requisiti che si richiedono affinché un programma del genere riscuota successo. E in effetti, la decisione di prolungarne la durata di ben 5 puntate ne è la prova.

Come anticipato tempo fa da Tv Blog, infatti, la finale è stata posticipata al 27 giugno, caso abbastanza raro nella televisione italiana, dal momento che la maggior parte dei palinsesti ogni anno subisce modifiche a partire dalla fine di maggio.

Dopo gli ultimi avvenimenti tra i naufraghi, si prevedono scintille anche stasera: nonostante non esistano più due fazioni, infatti, molti fanno fatica a legare e le furiose liti della scorsa puntata lo hanno ampiamente dimostrato.

A stravolgere ulteriormente gli equilibri già precari saranno i tre nuovi ingressi a cui assisteremo: sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Chinos, tre nuove naufraghe alias Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, reduce dalla vittoria dell’edizione de La Pupa e il Secchione Show appena terminata. Ma c’è un’altra clamorosa novità che attende il pubblico, scopriamo di cosa si tratta!

Isola dei Famosi 2022, nulla sarà più come prima: ecco cosa cambia da stasera

Oltre all’esito del televoto che vede scontrarsi stavolta due ‘acerrimi rivali’ come Clemente Russo e Nicolas Vaporidis, ad incuriosire il pubblico saranno certamente le nuove dinamiche che potranno scatenarsi con la comparsa delle new entry.

Tra loro, si era temuto in questi giorni che la partecipazione di Mercedesz Henger non fosse più garantita visto il brutto incidente stradale che ha visto coinvolta sua madre Eva. Pare però che, dopo aver evidentemente valutato la situazione, alla fine la bellissima influencer abbia deciso di non rinunciare.

Dopo stasera comunque, ci sarà un’importante novità che riguarda le puntate in prima serata previste ogni settimana. Stando a quanto rivela Tv Blog, stasera sarà l’ultima volta che la trasmissione andrà in onda anche di venerdì.

A partire dalla prossima puntata e fino alla finale del 27 giugno, l’unico appuntamento settimanale con L’Isola sarà di lunedì sera.

Non perdetevi L’Isola dei Famosi stasera su Canale 5, ci aspetta una miriade di emozioni!