“Non vedo differenze”, Luca Argentero mostra uno scatto da bambino: quel dettaglio colpisce tutti

“Non vedo differenze”, Luca Argentero mostra uno scatto da bambino attraverso il suo canale social: quel dettaglio colpisce tutti.

Lui non ha bisogno di presentazioni: è uno degli attori più talentuosi ed apprezzati del nostro Paese. E con il ruolo di Andrea Fanti nella seguitissima fiction Rai Doc ha definitivamente conquistato il pubblico. Si, parliamo proprio di Luca Argentero, una vera e propria star al cinema e in tv… ma non solo. Non tutti sanno che l’attore torinese è super attivo anche sui social, dove proprio poche ore fa ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato.

L’affascinante 44 enne ha mostrato ai followers uno scatto in cui era un bambino, allegando la scritta “Non vedo differente”. Il collage del ‘prima e dopo’ ha fatto impazzire i fan, che non hanno perso tempo a commentare. E, in tantissimi, hanno notato un particolare dettaglio che non è affatto cambiato nel tempo. Lo notate anche voi?

Luca Argentero mostra uno scatto da bambino: un dettaglio colpisce i fan, lo notate anche voi?

Luca Argentero è una star anche su Instagram: il suo profilo conta ben 2,1 milioni di followers! Follower con cui condivide spesso foto delle sue giornate, dagli scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E non mancano le foto ricordo, come quella che l’attore torinese ha postato proprio poche ore fa. Uno scatto in cui era solo un bambino, ma certe cose non sono affatto cambiate. Date un’occhiata:

Eh si, Luca Argentero era davvero un bambino meraviglioso! E, in particolare, i fan si sono concentrati su un dettaglio, che è rimasto invariato col passare degli anni. Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto il post:

In molti hanno notato come lo sguardo di Luca non sia affatto cambiato: gli occhi che sorridono c’erano già nei primi anni della sua vita e rappresentano un vero e proprio tratto distintivo dell’attore, che ha compiuto 44 anni lo scorso 12 aprile. E voi, cosa aspettate a seguire Argentero sul suo canale Instagram? Non ve ne pentirete!