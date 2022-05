“Non mi sono mai rifatta”: lascia tutti a bocca aperta con queste dichiarazioni; la confessione dell’amatissima artista.

In una lunga intervista a Il Corriere della Sera di diversi mesi fa, una delle artiste più complete ed amate del nostro mondo dello spettacolo si è raccontata a cuore aperto. Ha parlato del suo rapporto col tempo che avanza, confessando di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica.

“Io non mi sono mai rifatta niente, altrimenti non sarei così”, ha dichiarato. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e il motivo per cui ha deciso di lasciare i social.

“Non mi sono mai rifatta”: la confessione della cantante lascia tutti di stucco

“Non aver impostato la mia carriera sulla fisicità mi ha aiutato ad affrontare il tempo che passa”, queste le parole di Loretta Goggi, che in un’intervista a Il Corriere della Sera ha rivelato di non essersi mai rifatta. “Agli esordi con Alighiero Noschese facevo già la vecchia col viso bitorzoluto. Ora da tre anni mi tengo i capelli bianchi. Prima mi tingevo di scuro, ora faccio bianchi quelli scuri, è il massimo no?”

Nella stessa intervista, di diversi mesi fa, la Goggi ha parlato anche della decisione di lasciare i social, arrivata in seguito agli insulti ricevuti dopo la partecipazione ai Seat Music Awards: l’artista si è esibita in occasione dei 40 anni di Maledetta Primavera. Insulti relativi ad un presunto playback, ma anche al suo look e al suo aspetto fisico. “Commenti di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni”, aveva scritto nel post in cui ha annunciato l’addio ai social. Anche in quel post aveva replicato fermamente alle accuse di essersi rifatta: “Vi sfido a trovare sul mio volto, vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito, confesso che ho preso un chiletto però”.

Un post nel quale sottolinea, comunque, la sua felicità per essere stata lì e per il riconoscimento ad un brano che ancora oggi emoziona intere generazioni.

“Non mi hanno fatto male le offese, ma i sentimenti di quelle persone: l’invidia, la frustrazione”, ha aggiunto nell’intervista a Il Corriere.