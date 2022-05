Maria De Filippi, il suo rimpianto: escluso da Amici oggi riempie gli stadi

Forse non tutti lo immaginano, ma Maria De Filippi ha un rimpianto: è stato escluso da Amici ma oggi riempie gli stadi, di chi parliamo.

Manca pochissimo alla semifinale di Amici ed, ovviamente, alla finalissima! Chi sarà il vincitore di questa edizione, secondo voi? Tutti coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi la finale hanno le carte in regola per vincere il talent, ma solo uno di loro però riuscirà ad alzare il cielo la famosa coppa. Chi? Lo scopriremo molto presto!

Nel corso di queste edizioni di Amici, Maria De Filippi ha offerto l’opportunità a tantissimi giovani di poter coltivare il proprio sogno. C’è chi, dopo aver vinto il talent, è riuscito a diventare una cantante o un cantante di successo e a calcare grandi palchi – proprio come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Sangiovanni o tanti altri. E chi – seppure la mancata vittoria – è riuscito ugualmente a farsi notare, tanto da diventare la spalla destra di direttori artistico o coreografi, proprio come un ex ballerino del talent. C’è, però, chi ad oggi è un cantante famosissimo e che riempie gli stadi, ma che al momento del suo provino per la scuola di Amici è stato clamorosamente scartato. Ecco. È proprio questo un rimpianto della padrona di casa. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Il rimpianto di Maria De Filippi: “scartato” da Amici, oggi è famosissimo

Che Maria De Filippi sia la classica donna “senza peli sulla lingua” lo sapevamo già e ce ne aveva dato la prova la reazione furibonda nel corso di una recentissima puntata di Uomini e Donne. La confessione a cuore aperto su un suo rimpianto – se così può essere definito – di alcuni fa, però, ce lo conferma sempre di più. “Mi è dispiaciuto”, ha iniziato a dire. Cosa accadde.

Per la scuola di Amici, sono passati – e lo faranno ancora – tantissimi talenti. Diversi anni fa, però, è arrivato un giovanissimo cantante, oggi famosissimo e che riempie gli stadi, che all’epoca non è stato approvato per la fase successiva dei casting. Stiamo parlando di Ultimo! “Due anni fa venne qui e chi fece le selezioni non se ne accorse”, ha detto.

Nonostante questo “no”, però, Maria De Filippi ha tenuto a sottolineare che tra lei ed Ultimo ci sono degli ottimi rapporti. E che spesso si sentono a telefono. L’avreste mai immaginato?