Paolo Bonolis parla di ‘ritiro’ dal mondo della tv e rivela chi potrebbe essere il suo erede

Paolo Bonolis ed il ‘ritiro’ dal mondo della televisione: il conduttore avrebbe fatto la sua scelta, chi prenderà il suo posto?

Uno dei conduttori più amati della tv italiana è proprio Paolo Bonolis. Alla conduzione dei diversi programmi tv in cui lo abbiamo visto ha catturato lo schermo ed intrattenuto tutto noi con la sua schietta ironia. Il successo l’ha ottenuto ‘per caso’, ma da quel momento ha presto capito che la tv sarebbe stata la sua seconda casa.

‘Seconda casa’ almeno fino ad oggi in cui in un’intervista rilasciata per Superguida Tv non ha cominciato a parlare di un possibile ‘ritiro’ dal mondo televisivo. Il conduttore si è espresso inoltre in merito alla possibile conduzione di un reality show, facendo sapere cosa ne pensa al riguardo e fa il nome di un possibile ‘candidato’ pronto ad ereditare il suo posto da conduttore Mediaset! Ecco cosa ha svelato.

Paolo Bonolis e il ritiro dalle scene: chi sarà il suo ‘erede’?

Intervistato da Superguida Tv, Paolo Bonolis si sarebbe espresso in merito ad una possibile conduzione di un reality show ed avrebbe parlato di un ritiro dalle scene. Avrete tutti fatto caso al fatto che il conduttore non abbia preso parte in studio in una delle puntate del Grande Fratello Vip in vesti di ospite. C’è una spiegazione dietro a tutto questo.

A Superguida Tv ha raccontato: “Avevo da fare”, ironizzando sulla cosa. Ma si sbilancia poi sul possibile ruolo di conduttore per un reality: “Non mi ci vedrei mai a condurre un reality. Sono molto bravi coloro che realizzano il format, chi lo conduce, e chi vi partecipa ma non lo sento nelle mie corde”, ha detto il conduttore. Pertanto, no non lo vedremo di certo a condurre un reality show.

E quanto al possibile ritiro dalla Tv? “Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così ‘arrapato’ da stare in video“, ha fatto sapere il conduttore che a quanto pare pensa ad un ritiro dalle scene in un giorno non molto lontano. Chi potrebbe quindi sostituire Paolo Bonolis? Il conduttore di Avanti un Altro avrebbe fatto il nome di uno dei personaggi televisivi più ‘in voga’ del momento: “Stefano De Martino è molto bravo”, ha detto Paolo Bonolis che aggiunge: “Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti”

E voi cosa ne pensate? Chi potrebbe essere secondo voi il ‘degno erede’ pronto a sostituire Paolo Bonolis come conduttore?