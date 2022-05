Quanto guadagna Paolo Bonolis? Finalmente conosciamo le cifre

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione nostrana, ma vi siete mai chiesti quanto guadagna? Le cifre.

Sono tantissimi i personaggi che rendono unico ed inimitabile lo spettacolo italiano, ma Paolo Bonolis è considerato, senza alcun dubbio, la sua pietra miliare. Sapete, però, quanto guadagna?

Forse non tutti lo sanno, ma Paolo Bonolis non solo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era soltanto un ragazzino, ma soprattutto ha iniziato a farlo per “puro caso”. Davvero incredibile da credere, ce ne rendiamo conto, ma è proprio così! Sin dalla sua prima apparizione in tv, però, il conduttore ha saputo di avere abbondante stoffa per questo mestiere. E, in men che non si dica, è diventato una delle colonne portanti della televisione italiana. Attualmente al timone di Avanti un altro, il conduttore vanta di una carriera ricca di successi. Siete curiosi, però, di sapere quanto guadagna? Stando a quanto si apprende da The Italian Times, sembrerebbe che il buon Bonolis sia tra i conduttori più pagati di Mediaset. Controcopertina, invece, ne ha svelato proprio la cifra. Pronti a scoprirla?

Paolo Bonolis, quanto guadagna? La cifra

Siamo certi che un po’ tutti si sono posti questa domanda: quanto guadagna Paolo Bonolis? Se in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo svelato i guadagni di Ilary Blasi al timone de L’isola dei famosi o dei suoi naufraghi, adesso non possiamo fare a meno di svelarvi quelli di Paolo Bonolis come punta di diamante dell’azienda Mediaset. Pronti a scoprirli anche voi?

Stando a quanto si apprende da un articolo di The Italian Times del 2020, sembrerebbe che Paolo Bonolis sia uno dei conduttori più pagati dell’azienda di Cologno Monzese con circa 10 milioni di euro all’anno. A questo importo, sembrerebbe che bisogna aggiungere i compensi ricevuti per programmi come Ciao Darwin. Secondo Controcopertina nel 2020, invece, lo stipendio del conduttore romano si aggirerebbe intorno i 9 milioni di euro annui. Sia chiaro: queste voci di corridoio non sono mai state confermate dal diretto interessato! Al momento, quindi, non sappiamo se si tratti di compensi reali oppure no.

Cosa ne pensate?