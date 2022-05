Regina Elisabetta, duro colpo per lei: quest’estate sarà costretta a farne a meno

Brutte notizie per la Regina Elisabetta: l’estate ormai è alle porte e lei quest’anno dovrà fare una rinuncia non da poco.

La bella stagione sta per arrivare e dopo le limitazioni imposte per lungo tempo dalla pandemia, finalmente sarà possibile tornare alle vecchie abitudini seppur con una certa cautela. Lo stesso vale a Buckingham Palace che sarà riaperto al pubblico come le altre residenze reali inglesi.

Quest’anno però ad attendere la Regina Elisabetta c’è una novità non proprio gradita, come annuncia una portavoce della Corona. La sovrana, che lo scorso 21 aprile ha compiuto 96 anni, non potrà presenziare alle tre tradizionali feste in giardino né all’evento al Palazzo di Holyrood in Scozia.

“Sua Maestà la Regina sarà rappresentata da altri membri della famiglia reale alle feste in giardino di quest’anno”, spiega la portavoce senza fornire al momento nessuna motivazione ufficiale. Pare però che non ci sia da preoccuparsi riguardo alle condizioni di salute della monarca. Potrebbe trattarsi semplicemente di una tutela in vista del Giubileo di Platino di giugno, dove invece Queen Elizabeth II dovrà partecipare eccome.

Addirittura, per l’importante occasione si sarebbe aperto anche uno spiraglio per un’eventuale presenza di Harry e Meghan. Allontanatisi da tempo dalla Royal Family, i duchi avrebbero avuto di recente un incontro segreto con la Regina e non è escluso che sia in corso un riavvicinamento dopo le divergenze dell’ultimo anno.

Niente garden party in estate per la Regina Elisabetta: chi la sostituirà quest’estate

I tradizionali garden party si svolgono ogni anno accessibili a chiunque si sia distinto per dei meriti civili. I cancelli del parco aprono alle ore 15 e, sulle note dell’inno nazionale, i reali arrivano alle ore 16. Una volta lì, i padroni di casa si avvicinano alla Royal Tea Tent e chi è fortunato può presentarsi a loro. Gli altri possono comunque godersi il buffet e passeggiare per il meraviglioso parco del castello.

In passato, Elisabetta e il principe Filippo hanno sempre preso parte all’evento, a quest’anno al loro posto ci saranno le mogli di Carlo e William ovvero Camilla e Kate Middleton.

Di sicuro la Regina starà preparandosi al meglio per il Giubileo di Platino. Sarà un’emozione indimenticabile per lei e per tutti noi!