Stefania Orlando, retroscena incredibile: c’entra Barbara D’Urso

Grandi novità per Stefania Orlando che tornerà presto in Tv: l’ex gieffina svela un retroscena incredibile, c’entra Barbara D’Urso

Nelle ultime settimane una splendida notizia che vedeva protagonista la splendida Stefania Orlando aveva fatto scalpore. L’ex gieffina si prepara infatti a fare il suo ritorno in tv con un nuovissimo programma che vedrà al suo fianco anche l’ex volto vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha esteso ed ampliato i suoi progetti nel mondo televisivo. Presto farà il suo ritorno in Tv su Real Time ed intervistata dal settimanale Chi, l’ex gieffina ha svelato un incredibile retroscena che la vede protagonista insieme alla conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. Cosa è successo? Lo scopriamo insieme!

Stefania Orlando, il retroscena inaspettato su Barbara D’Urso

La sua carriera televisiva comincia negli ormai lontani anni 90. Stefania Orlando è oggi un personaggio televisivo molto amato. Dopo la sua esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip, la showgirl e conduttrice si è concentrata su una serie di progetti. Durante un’intervista al settimanale Chi, l’ex inquilina del GF Vip, ha svelato un retroscena inedito in cui c’entrerebbe anche Barbara D’Urso.

Pare infatti che Stefania Orlando fosse stata considerata come opinionista all’interno del programma condotto dalla D’Urso, La Pupa e il Secchione. Dopo alcune trattative però, Stefania Orlando ha rifiutato. “C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale“, ha detto la showgirl ai microfoni del settimanale.

Oggi Stefania Orlando è prontissima per intraprendere il suo nuovo cammino su Real Time e proprio in merito a questa nuova esperienza, fa sapere: “E’ un gran passo in avanti. E’ una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora“, ha detto la conduttrice. Dopo l’esperienza all’interno del reality si può dire che ha visto davanti a sé alcune porte aprirsi, e l’approdo su Real Time, è una porta che si è aperta!