“Ti dà fastidio?”, scoppia la lite a L’Isola dei Famosi: gli animi si accendono; cosa è successo in Honduras.

Continua l’avventura dei naufraghi a L’Isola dei Famosi. E si fa sempre più difficile per loro convivere, soprattutto perché la fame inizia a farsi sentire in maniera forte. Le discussioni tra i concorrente, inevitabilmente, sono all’ordine del giorno!

Proprio qualche ora fa è scoppiato un nuovo scontro su Playa Renovada. Una discussione nata per uno dei motivi che generano maggiore discordia tra i naufraghi: la gestione del fuoco! Scopriamo cosa è successo e chi sono i protagonisti della lite.

L’Isola dei Famosi, “Ti dà fastidio”: scoppia la lite tra i due naufraghi

Clima acceso all’Isola dei famosi… in tutti i sensi! Si, perché a far scoppiare una delle ultime discussioni in Honduras è stato proprio il fuoco. O meglio, Lory Del Santo intenzionata ad alimentare la fiamma. Quando la naufraga si è avvicinata per aggiungere un pezzo di legno, Roger Balduino ha esclamato: “Lory basta mettere legna, ce ne sono già due, poi brucia tutta la nostra legna”. “Ti dà fastidio? È il primo pezzo che metto, l’ho trovato io”, replica la Del Santo, che non ha gradito il commento del modello brasiliano. “Vuole avere ragione dove non ha ragione”, sottolinea Roger.

Ad intervenire nella disputa è Edoardo Tavassi, che ha sposato la tesi di Roger, spiegando a Lory che non ha senso aggiungere legna se ce n’è già. “Lei fa le cose per far vedere che le fa, quando le spieghi che non ha senso, lei inizia a fare questa forma di vittimismo…E questa cosa è infinita, e va avanti fin quando non ci sono le nomination e la rimandiamo di là!”, commenta Edoardo in privato.

Si, perché Lory è tornata sull’isola principale proprio nella scorsa puntata, dopo essere stata per un bel po’ a Playa Sgamada. La naufraga sarà nuovamente nominata dai suoi compagni di avventura?

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutte le novità. Chi sarà il prossimo a lasciare l’isola per sempre?