Uomini e Donne, Catia: il tumore le ha cambiato la vita, racconto da pelle d’oca

Uomini e Donne, la dama Catia ha raccontato al magazine del programma quanto il tumore le abbia cambiato la vita: racconto da pelle d’oca.

È entrata a far parte del parterre di Uomini e Donne pochissime settimane fa, eppure Catia Franchi ha già conquistato l’attenzione su di sé. Disposta a mostrare il suo carattere senza troppi giri di parole, la bella dama è entrata a far parte del parterre per la sua voglia di ritrovare l’amore.

Forse non tutti lo sanno, ma Catia Franchi ha alle spalle una storia piuttosto particolare. A raccontarla, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, è stata proprio la diretta interessata sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Non soltanto la dama ha raccontato di essere vedova e di aver perso suo marito dopo una lunga malattia, ma di aver combattuto anche lei con un tumore. “Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una grande rabbia”, ha iniziato a dire. Spiegando che, per quanto la notizia sia stata devastante per lei, ha avuto la forza di rimboccarsi le maniche e di combatterlo. “Alla fine ho vinto io”, ha detto. Scopriamo da vicino, però, questo racconto da brividi.

Uomini e donne, il dramma di Catia: il tumore l’ha cambiata radicalmente

Non si è affatto trattenuta dal raccontarsi Catia, la nuova dama di Uomini e Donne, sulle pagine del settimanale. E così, dopo aver parlato della sua vita privata antecedente al programma, dei suoi due figli e del rapporto con sua sorella Elisabetta, la simpaticissima Franchi ha anche raccontato di un evento drammatica che l’ha toccata da vicino e che le ha completamente stravolto vita: un tumore! Diversi anni fa, stando a quanto si apprende dal suo racconto, Catia ha scoperto di avere una brutta malattia.

“Mi sono detta: “Adesso basta, voglio vivere”, ha detto ancora Catia Franchi alle pagine del magazine. Spiegando, quindi, la sua reazione di fronte a questa notizia. Appena ricevuta la diagnosi, infatti, la donna non solo ha iniziato subito a lottare, ma anche a rivoluzionare la sua vita. “Ho deciso di porre fine al mio matrimonio”, ha detto ancora.

Un racconto decisamente da pelle d’oca. E che, soprattutto, sottolinea la sua forza d’animo.