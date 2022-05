Abbandona Vite al Limite, come sta oggi Maja Radanovic? Clamoroso colpo di scena

Maja Radanovic ha abbandonato Vite al Limite all’ottavo mese, ma sapete com’è diventata oggi? Clamoroso colpo di scena.

I veri appassionati di Vite al Limite conoscono a memoria le storie raccontate nel corso di queste dieci edizioni, ma soprattutto tutti i colpi di scena che sono stati regalati. Tra i tanti, è davvero impossibile dimenticarsi della storia di Maja Radanovic.

Entrata a far parte nella clinica di Houston nel corso della settima edizione del programma – la stessa di Jeanne Covey – la trentenne non ha potuto fare a meno di raccontare la sua difficilissima storia. Figlia di genitori separati e “vittima” della sindrome dell’abbandono, la Radanovic è sempre stata solita trovare nel cibo il suo migliore amico. È solo nel cibo spazzatura, infatti, che Maja trovava conforto dopo qualsiasi brutto colpo: a partire dagli episodi di bullismo fino alla rottura della sua storia d’amore per via della sua infertilità. Arrivata a toccare i 300 kg e fortemente dipendente dal suo nuovo compagno, Maja si è resa conto di non poter andare avanti così ed ha scelto di chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Anche il suo percorso in clinica, però, è stato davvero fallimentare: all’ottavo mese ha scelto di abbandonare tutto, proprio come aveva già fatto Joyce Del Viscovo. Come sta oggi? Colpo di scena!

Come sta oggi Maja Radanovic dopo Vite al Limite? Colpo di scena

Il percorso di Maja Radanovic a Vite al Limite non è assolutamente passato inosservato. Protagonista della settima stagione del programma, la trentenne aveva un serio bisogno di ritornare in forma, ma purtroppo non ci è riuscita affatto. Nel corso dell’ottavo mese del suo programma di dimagrimento, infatti, la Radanovic ha scelto di abbandonare il programma dopo che il compagno di allora le comunicò la sua decisione di lasciarla. Un colpo davvero durissimo, da come si può chiaramente comprendere. E che spinse la donna a rinunciare alla sua rinascita.

Siete curiosi di sapere come sta oggi? Ebbene. Colpo di scena: Maja oggi tutt’altra persona! L’abbiamo rintracciata su Instagram ed appare davvero irriconoscibile. Supponiamo, quindi, che la Radanovic abbia iniziato una dieta da sola e che abbia iniziato a registrare dei risultati davvero incredibili. Eccola qui:

Oggi appare finalmente sorridente e in gran forma: complimenti!