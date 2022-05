L’abbiamo vista così in Daydreamer, l’attrice oggi porta un taglio di capelli diverso: l’avreste riconosciuta?

L’abbiamo vista così in Daydreamer ma oggi l’attrice si mostra con un look completamente diverso.

Daydreamer è una soap opera turca che abbiamo visto in onda su canale 5 dal giugno del 2020 al 28 maggio del 2021. L’ultima puntata ha visto il trionfo dell’amore. Can e Sanem, i protagonisti, sono riusciti finalmente a congiungersi. Il fotografo ha chiesto alla scrittrice di sposarlo e dopo un meraviglioso matrimonio hanno allargato la famiglia con la nascita di tre bambini.

Questa storia d’amore e in generale tutta la trama ha visto in atto continui colpi di scena. Vi ricordate di Aylin, il personaggio mostrato in foto? Impossibile dimenticarla! E’ l’ex fidanzata di Emre, fratello di Can. Lei cerca in tutti i modi di portare l’azienda dei fratelli Divit al fallimento e aver perso il suo amato la manda su tutte le furie. Si allea con Enzo Fabbri ma alla fine la situazione degenera e lei viene arrestata per lavoro sporco. Aylin è una donna che ama il potere ed è bellissima. L’attrice che l’ha portata in scena aveva nella serie i capelli corti e un look molto forte ma adesso ha cambiato totalmente: avete visto com’è oggi?

Ha interpretato Aylin in Daydreamer: ecco com’è oggi l’attrice a distanza di tempo

Aylin è un personaggio che è stato al centro della trama in Daydreamer. Cerca di portare l’azienda al fallimento e fa di tutto pur di stare con Emre, diventato suo ex fidanzato. Si allea con Enzo Fabbri ma non ottiene quello sperato e viene arrestata per lavoro sporco.

E’ stata interpretata dall’attrice turca Sevcan Yasar. Nella serie aveva i capelli corti molto tirati all’indietro e uno stile molto forte. Adesso l’attrice è diversa: eccola lontano dal suo personaggio.

L’avreste riconosciuta oggi? Sevcan ha cambiato look, ha fatto crescere i capelli e oggi sono molto più lunghi e il suo stile è meno audace rispetto a quello di Aylin, non trovate? Per il resto non sembra ci siano grandi differenze. In Daydreamer è una donna bellissima e fuori dal set lo è ancora di più. Grazie al personaggio interpretato nella serie turca è diventata famosa non solo in Italia ma anche in molti altri paesi.