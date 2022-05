Amici 21, cosa è successo nell’ottava puntata? Scopriamo tutte le anticipazioni e chi sono i finalisti.

Manca pochissimo e a breve scopriremo chi sarà il vincitore della ventunesima edizione di Amici. Il talent show ogni anno sforna tantissimi talenti. Sono migliaia i ragazzi che si presentano ai casting con la speranza di poter entrare.

Infatti la scuola offre grandi opportunità, non solo per la formazione ma anche a livello lavorativo. Spesso gli allievi ricevono proposte di lavoro prima ancora di terminare il percorso o come i cantanti che pubblicano i primi singoli. Questa sera andrà in onda la Semifinale tanto attesa: che cosa è successo? Scopriamo chi sono i finalisti della ventunesima edizione.

Amici 21, le anticipazioni dell’ottava puntata: chi sono i finalisti

Questa sera, sabato 7 maggio, andrà in onda la Semifinale di Amici 21. La puntata è registrata qualche giorno prima e soltanto la Finale si svolgerà in diretta. Per questo sappiamo in anticipo cosa succede. Scopriamo come si è svolta la semifinale e chi sono i finalisti.

Ad iniziare la prima manche è stato il team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Infatti Sissi, Albe e Luigi si sono sfidati e ha vinto Sissi. Questa manche si svolge con una prima prova che vede Sissi contro Luigi e la vittoria va assegnata alla cantante. Nuovamente l’allieva di Lorella contro il cantante e questa seconda prova viene vinta da Luigi. Vedremo Alex contro Luigi e la vittoria va al primo. Poi Alex contro Sissi e vince quest’ultima che va direttamente in finale. E’ Sissi la prima finalista!

Nella seconda Manche si sono sfidati Michele, Serena e Dario. Ha vinto il ballerino di danza classica e così ha iniziato il team di Alessandro Celentano e Rudy Zerbi. La prima sfida è stata affrontata da Michele e Dario con la vittoria del primo. Poi Michele contro Serena e il punto è stato assegnato alla ballerina. C’è stato il guanto di sfida Michele contro Dario e ha vinto il ballerino di danza classica. Michele è il secondo finalista.

La terza manche ha visto in sfida Alex, Luigi e Albe e ha iniziato il cantante di Zerbi. Quindi la prima prova è affrontata da Luigi ed Alex con la vittoria del secondo, poi nuovamente i due cantanti e questa volta ha vinto Luigi. La sfida è proseguita con quest’ultimo contro Albe e la vittoria del cantante scelto da Anna Pettinelli. Infine nuovamente Luigi contro Albe e ha vinto Strangis. Dopo questa prova Luigi è il terzo finalista.

Infine si sono sfidati Alex, Serena, Dario e Albe per gli ultimi due posti.

Il premio tim è stato vinto da Michele. Soltanto questa sera scopriremo chi sono gli ultimi due finalisti. Secondo voi chi arriverà in Finale tra Serena, Alex, Albe e Dario?