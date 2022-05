Amici, spunta un retroscena clamoroso: c’entra la mamma di Christian, è successo l’impensabile

Spunta un retroscena clamoroso sulla mamma di Christian, il giovanissimo talento della scuola di Amici: è successo l’impensabile.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa ventunesima edizione di Amici. Tra qualche ora, infatti, scopriremo chi sono i talenti che sono riusciti ad accaparrarsi la finale. E tra qualche giorno, invece, chi di loro è riuscito a vincere il titolo finale. Avete in mente qualche nome?

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici nel corso di questa edizione, il pubblico non può fare a meno di ricordarsi di lui: il giovanissimo Christian! Conquistatosi un banco nel corso della prima puntata del talent, il ballerino di hip-hop è entrato facilmente nel cuore di tutti. Sarà per il suo talento, ma anche per la sua semplicità e genuinità, il giovane Stefanelli ha immediatamente ottenuto l’affetto dei telespettatori. Ad oggi, non figura più tra gli allievi della scuola di Amici, eppure la sua scalata al successo è appena iniziata. Ce lo dimostra proprio la grande opportunità che gli è stata data! Cercando informazioni sul suo conto, però, abbiamo appreso un retroscena sulla sua splendida mamma. Scopriamolo insieme.

Amici, conoscevate questo retroscena sulla mamma di Christian? Impensabile!

Che il talento di Christian, ex allievo di Raimondo Todaro nella scuola di Amici, sia innato, è indiscusso. Forse, però, non tutti sanno che nella sua famiglia il giovane Stefanelli non è affatto l’unico danzatore. Anche sua mamma, infatti, è stata una ballerina. Ed oggi è la direttrice di un’importantissima scuola di danza in quel di Bergamo.

La mamma di Christian Stefanelli si chiama Annamaria Galeone. E, rintracciandola sui social, abbiamo scovato un profilo Instagram ricco di scatti in compagnia dei suoi figli, ma anche della sua vita lavorativa. Se, però, vi dicessimo che anche lei ha preso parte ai provini per entrare nella scuola di Maria De Filippi, ci credereste? Stando a quanto si apprende da Il corriere della sera di Bergamo, sembrerebbe che Annamaria abbia tentato d’entrare nel talent quando all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. Il suo sogno, però, molto presto svanì perché scoprì di essere incinta della sua primogenita. “Ero al terzo mese di gravidanza. Chiesi al mio medico se potevo partecipare, ma dovetti rinunciare”, ha raccontato. Spiegando, inoltre, di aver riprovato nel 2002, ma anche in quel caso non andò a buon fine. “Fissai i casting, ma mi accorsi di essere incinta di Christian”, ha spiegato. Nonostante questo, però, Annamaria non ha mai perso il suo spirito. Ed oggi, oltre ad avere un figlio ballerino, è direttrice di una scuola di danza.

L’avreste mai immaginato?