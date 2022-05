Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 7 Maggio: in studio un’icona del calcio, un vero e proprio racconto da brividi.

Che Sabato pomeriggio è senza il classico appuntamento con Verissimo? A partire dalle ore 16:30 di Sabato 7 Maggio, Silvia Toffanin aprirà le danza di una nuova ed imperdibile puntata.

Sta quasi per concludersi questa stagione televisiva di Verissimo. Siamo giunti a Maggio e, seppure sia stato eliminato da diverse settimane l’appuntamento della Domenica pomeriggio, quello del Sabato continua ad essere un appuntamento di successo, ma soprattutto ricco di sorprese. Lo sarà anche quello di quest’oggi. A confermarcelo sono le anticipazioni trapelate su Mediaset Play. Chi si racconterà, quindi, oggi alla padrona di casa? Come al solito, si alterneranno in studio tantissimi personaggi televisivi e non. Si parte, ad esempio, con un volto amato e al centro dell’attenzione di tutti in queste ultime settimane. E si finisce con un’icona del calcio, che si lascerà andare ad un racconto da brividi.

Verissimo, anticipazioni della puntata del 7 Maggio: chi ci sarà in studio

Seppure siamo quasi alle battute d’arresto di questa stagione televisiva, Silvia Toffanin non ha affatto la minima intenzione di deludere il suo numerosissimo pubblico. E così, anche nella puntata di Sabato 7 Maggio, ha pensato ogni cosa nel minimo dettaglio, regalando ai suoi telespettatori degli ospiti incredibili.

Pronti anche voi a scoprire le anticipazioni di Verissimo del 7 Maggio? Ecco chi sono tutti gli ospiti di oggi, procediamo con ordine:

Alessandro Benetton: il famoso ed apprezzato manager sarà per la prima volta da Silvia Toffanin per un’imperdibile e toccante intervista;

il famoso ed apprezzato manager sarà per la prima volta da Silvia Toffanin per un’imperdibile e toccante intervista; Vladimir Luxuria: a distanza di qualche settimana dalla sua ultima intervista, l’opinionista de L’Isola dei famosi ritornerò a Verissimo, ma stavolta non sarà da sola. L’amata Luxuria, infatti, sarà accompagnata dalla cantante ucraina Zi Faàmelu;

a distanza di qualche settimana dalla sua ultima intervista, l’opinionista de L’Isola dei famosi ritornerò a Verissimo, ma stavolta non sarà da sola. L’amata Luxuria, infatti, sarà accompagnata dalla cantante ucraina Zi Faàmelu; In attesa della semifinale di stasera di Amici, a Silvia Toffanin si racconteranno due giovanissimi talenti da poco eliminati: Nunzio ed LDA. Entrambi hanno lasciato un segno nella scuola di Maria De Filippi ed entrambi cavalcheranno l’onda del successo. Ce lo dimostra proprio quello che è successo a Luca D’Alessio poche ore dopo la sua uscita dal talent;

Entrambi hanno lasciato un segno nella scuola di Maria De Filippi ed entrambi cavalcheranno l’onda del successo. Ce lo dimostra proprio quello che è successo a Luca D’Alessio poche ore dopo la sua uscita dal talent; Manuel Bortuzzo: dopo l’annuncio della sua rottura con Lulù, il giovane ritornerà da Silvia Toffanin per spiegare come stanno effettivamente le cose. Subito dopo la fine della loro storia, la giovane si è lasciata andare a precise accuse. Cosa risponderà il buon Bortuzzo in merito?

dopo l’annuncio della sua rottura con Lulù, il giovane ritornerà da Silvia Toffanin per spiegare come stanno effettivamente le cose. Subito dopo la fine della loro storia, la giovane si è lasciata andare a precise accuse. Cosa risponderà il buon Bortuzzo in merito? Infine, un’icona del calcio: Andrij Shevchenko! Di origini ucraine, il campione si lascerà andare ad un racconto da brividi sugli orrori della guerra tra Russia e Ucraina.

Insomma, una puntata piuttosto imperdibile. Non credete?